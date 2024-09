Főleg a hőhullámok okozzák az éjszakai forgolódást. Ebben az időszakban ugyanis csökken az ösztrogén termelődése, és emiatt gyakori lehet az éjszakai izzadás, amelyre könnyen felébredünk, és bizony nehezebben is tudunk visszaaludni. De jelentkezhetnek ízületi panaszok, vércukor és vérnyomás problémák is, emellett a hormonok változása a hangulatunkra is hatással lehet. Mivel a kellemetlen tünetek miatt éjszaka nem tudjuk kellően kialudni magunkat, nappal álmosak, ingerlékenyek leszünk és nehezebben tudunk koncentrálni a feladatainkra. Az alvásra pedig minden életszakaszban, így a menopauza idején is nagy szükségünk van, hiszen ilyenkor tud a szervezetünk minden apró sejtje regenerálódni. Mivel a változókor akár évekig is elhúzódhat, érdemes tennünk annak érdekében, hogy éjjel nyugodt legyen az alvásunk.

Menopauza idején rosszabbul alszunk

Forrás: Shutterstock

Ahhoz, hogy menopauza is jól aludjunk, érdemes néhány ügyes praktikát bevetnünk:

1. Mozogjunk rendszeresen! Ha eddig nem találtuk meg azt a mozgásformát, amelyben örömünket leljük, akkor most mindenképpen tegyük ezt meg. Érdemes kipróbálnunk az úszást, a kocogást, különböző csoportos órákat, vagy a jógát. A rendszeres mozgás serkenti az anyagcserét, a hormonháztartás működését, nyugtatja az idegeket, oldja a feszültséget, javítja a hangulatunkat és még az alakunkra is jó hatással van. Mivel a mozgástól fizikailag és mentálisan is elfáradunk, könnyebb lesz az éjszakai alvás is.

2. Figyeljünk arra, hogy este, lefekvés előtt egy-két órával már ne együnk semmit és ne igyunk olyat, ami koffeint vagy alkoholt tartalmaz.

3. Együnk minél több halat, friss, rostban gazdag zöldséget és gyümölcsöt, magvakat, amelyek rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, ezzel elősegítve az egészségünk megőrzését. Kerüljük a cukros, fehér lisztes ételeket, mert ezek könnyen okoznak puffadást, túlzott teltségérzetet, amelytől nem tudunk nyugodtan aludni.

4. Legyen meg az esti rituálénk! Ha az időjárás engedi, sétáljunk egy nagyot a szabadban, majd vegyünk egy kellemes, illóolajos fürdőt. Az esti tévézés, kütyüzés helyett inkább olvassunk, vagy hallgassunk kellemes zenét, közben kortyolgassunk el egy csésze langyos nyugtató teát. Ezt készíthetjük zsályából, orbáncfűből, levendulából, rózsából, citromfűből, galagonyából vagy kamillából.