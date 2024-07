Szakértő segít a klimax tünetei enyhítésében: búcsúzz el a depressziótól és a szorongástól

A klimax, vagyis más néven menopeuza, sok nő számára egy ijesztő és ismeretlen terület. A kiváltó okok között az első helyen áll a hormonháztartásban bekövetkező változások. A testi tünetekről már sokat hallottunk, de mi a helyzet a lelki oldallal? Depresszió, önbizalomhiány, szorongás – ezek a rejtett problémák is gyakran előfordulnak. De ne aggódj, most végre lehull a lepel, és megosztjuk veled a szakértők öt legjobb tippjét!

Szakértő tippjei klimax esetén

Forrás: Shutterstock

Klimax? Első és legfontosabb: Ne titkold, beszélj róla!

A legrosszabb, amit tehetsz, ha magadba fojtod az érzéseidet. Beszélj a barátaiddal, a pároddal, a családoddal, vagy ha teheted csatlakozz női körökbe, közösségekbe. Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus szerint a nyílt kommunikáció csökkenti a szorongást és megerősíti a társas kapcsolataidat is.

2. Mozogj, mozogj, mozogj!

A rendszeres testmozgás nem csak a fizikai egészségednek tesz jót, hanem a lelkednek is. Endorfint termel, amely természetes hangulatjavító. Próbálj ki különböző sportokat, mint a jóga vagy a tánc, és találd meg azt, ami igazán feltölt, bármit, ami felvidít és feldob! Dr. Jordan Metzl, sportorvos és fitnesz szakértő hangsúlyozza: "A legjobb gyógyszer, amit felírhatok, az a mozgás. A testmozgás nemcsak a fizikai egészségünket javítja, hanem mentális jólétünkre is jótékony hatással van." Egy kellemes séta a parkban vagy egy dinamikus jógaóra csodákat tehet a hangulatunkkal.

3. Tápláld a lelkedet is!

Dr. Kenneth H. Cooper, az aerobik atyja és orvos szerint a helyes táplálkozás elengedhetetlen a klimax során. A megfelelő étrend segíthet enyhíteni a klimax tüneteit és javítani az általános közérzetet. Fogyassz sok gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonákat és omega-3 zsírsavakban gazdag ételeket, na és persze kerüld a feldolgozott ételeket. De ne feledd, néha egy kis kényeztetés is belefér!

4. Találd meg az új szenvedélyeidet!

Ez az időszak remek lehetőség arra, hogy új hobbikat találj. Mindig is érdekelt a festés? Vagy inkább kertészkednél? Most itt az idő, hogy belevágj! Az új tevékenységek segítenek elterelni a figyelmet a negatív gondolatokról és új örömforrást biztosítanak. Dr Csíkszentmihalyi Mihály, a híres pszichológus és a „flow” elmélet megalkotója. A „flow” állapot az, amikor annyira elmélyülünk egy tevékenységben, hogy elveszítjük az időérzékünket és teljesen belemerülünk. Ez az állapot segíthet megtalálni az új szenvedélyeidet, és hozzájárulhat a mentális jóléthez. Dr. Csíkszentmihalyi Mihály szerint: "Az öröm és a boldogság megtalálása gyakran a szenvedélyesen végzett tevékenységekben rejlik, amelyek kihívást jelentenek, de örömet is okoznak."