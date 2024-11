24 tipp, hogy mi kerüljön csoki helyett a gyerekek adventi naptárába

Bár a karácsonyi időszak még odébb van, sosem túl korai elkezdeni a készülődést, főleg, ha te is azok közé tartozol, akik szeretnek saját adventi naptárat készíteni. A legnehezebb rész az apró, mégis tökéletes ajándékok kiválasztása, ezért ha adventi naptárat készítesz a gyerekeidnek vagy szeretteidnek, és unod a hagyományos lehetőségeket, összegyűjtöttünk néhány izgalmas alternatívát.

Az adventi naptár számos apró praktikus ajándékot is rejthet a gyerekeknek.

Forrás: Shutterstock/NataKor

Adventi naptár ajándék ötletek

Egy adventi naptár ma már rengeteg formában elkészíthető. Készítheted kézzel, de boltban is megvásárolhatod. Minden számozott kis ablak, doboz vagy zacskó apró meglepetéseket rejt, amelyek általában csokoládéból vagy más édességekből állnak. Emellett számtalan hasznos és praktikus apróságot is elrejthetsz benne, aminek a gyerekek biztosan örülni fognak. Sokan tárgyak helyett program ötleteket rejtenek el benne, mint például családi filmnézős este, vagy közös mézeskalács sütés. Akárhogy is, az üzenete bármelyik adventi kalendáriumnak ugyanaz: a visszaszámlálás elkezdődött karácsonyig!

1. Ünnepi ablakmatrica

A gyerekek is részt vehetnek a lakás ünnepi dekorálásában. Az ablakmatricák azért nagyszerűek, mert a saját szobájuk ablakát is feldíszíthetik velük, bárhová felragaszthatják, és az ünnepek után könnyedén eltávolíthatók.

2. Forró csoki

A forró csoki tökéletes ajándék az adventi naptárba, mert bár édesség, az ünnepi időszak elképzelhetetlen nélküle! Egy bögre forró csoki melegséget és különleges hangulatot hoz a hideg téli napokba, amit a gyerekek biztosan imádni fognak, pláne, ha jó sok tejszínhab is kerül majd a tetejére!

3. Sütikiszúró, vagy sütipecsét

Szoktatok együtt mézeskalácsot vagy ünnepi kekszet készíteni? Akkor különösen jól jön egy-egy új, különleges formájú sütikiszúró, amivel a gyerekek elkészíthetik a saját sütijeiket!