Hugh Grant elárulta, mi az, amit még nem sikerült elintéznie 8 éves kislányának, Lulu Dangernek

Annak ellenére, hogy a közelmúltban Taylor Swift Era sturnéjának londoni állomásán együtt bulizott a popsztár baseballjátékos barátjával, Travis Kelce-szel, Hugh Grant elárulta, hogy nem sikerült találkozót szerveznie a lányának az énekesnővel, hiába próbálkozik minden nap.

Hugh Grant elárulta: ezt nem sikerült elintéznie kislányának

Forrás: Gareth Cattermole

Az információ a Jimmy Kimmel Live! műsorában hangzott el, ahol Hugh így fogalmazott: „Odavagyok Taylorért. [A lányom] is találkozni szeretne vele.” Azt is hozzátette, hogy azért „naponta dolgozik”, hogy megszervezze a találkozót számára. A beszélgetés során Hugh megosztotta, hogy az emlékezetes este után üzent is az énekesnőnek Twitteren: „Kedves @taylorswift13, elképesztő a show-d, a csapatod nagyon vendégszerető, és csodálatos, ha kissé gigantikus a barátod (#tequilashots). Nagyon köszönjük egy öreg londoni srác, a felesége és boldog 8 éves lánya nevében.”

Erre Taylor válaszolt is: „Mint régóta Hugh Grant-rajongó, ez a tweet nagyon fontos számomra.” Ennek ellenére még nem sikerült megszervezniük a találkozót.

A beszélgetés során Hugh azt is elárulta, mi inspirálta gyermekei neveit.

Hugh, akinek második neve Mungo, nevetve jegyezte meg: „Igen, a szüleim nem voltak túl kedvesek” - majd hozzátette: „Ennek eredményeként még furcsább neveket adtam a saját gyermekeimnek!”