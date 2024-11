II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án, skót otthonában, Balmoralban hunyt el békés körülmények között. Bár azt tervezte, hogy végrehajthatja az utolsó királyi kötelezettségét, sajnálatos módon egészségi állapota nem tette ezt lehetővé és másnap el is hunyt.

II. Erzsébet utolsó hivatalos programja előtt ágynak esett

Forrás: Getty Images/Max Mumby/Indigo

Ez lett volna II. Erzsébet utolsó hivatalos programja

III. Károly: Új király, új udvar - a belső történet című könyvében Robert Hardman az uralkodó életének utolsó napjairól is írt, köztük arról, hogy II. Erzsébet szeretett volna szeptember 7-én videóhívás keretén belül részt venni az úgynevezett titkos tanács - a miniszterek királyi találkozója - ülésén, de egészségi állapota már nem tette lehetővé. A tanács virtuális ülésén Liz Truss, az újonnan megválasztott brit miniszterelnök tette volna le esküjét a kincstár első lordjaként, valamint az új kabinetminiszterek eskütételére és a titkos tanácsos kinevezésére is most került volna sor.

Szeptember 6-án még sokkal jobban volt

„Fel volt dobva vacsora előtt” - idézi Hardman az egyik szemtanút, aki jelen volt a szeptember 6-i összejövetelen, amelyen Anna hercegnő és Peter Philips is részt vett. „Aztán azt mondta, felmegy az emeletre, hogy egyedül vacsorázzon” - tette hozzá. Ezt követően a királynő a következő napot ágyban töltötte, de egy darabig nem mondott le arról, hogy részt vesz a videokonferencián. „Őfelsége ma délután elfogadta az orvosok tanácsát arról, hogy pihenjen” - tette akkor közzé a Buckingham palota.