Két éve hunyt el II. Erzsébet: kiderült, hogy töltötte utolsó napjait

II. Erzsébet 2022. szeptember 8-án távozott az élők sorából, halála nemcsak a családját és az Egyesült Királyságot, de az egész világot megrázta. Ő volt a leghosszabb ideig regnáló brit uralkodó, emellett a legtovább uralkodó nő valaha az egész világon. De még a leghosszabb ideig regnáló uralkodók összesített listáján is a II. hely illeti meg. Az egyik utolsó látogatója elmondta, hogyan érezte magát a királynő a halála előtt.

II. Erzsébet királynő két éve hunyt el

Így töltötte utolsó napjait II. Erzsébet

Néhány nappal a halála előtt Erzsébet királynő állítólag teljes nyugodt volt, és "nem bánt meg" semmit - állítja az egyik utolsó látogatója. Dr. Ian Greenshields tiszteletes 2022 nyarán a Balmoral-kastélyban volt II. Erzsébet királynő vendége. Ő volt az egyik utolsó ember, aki látta és beszélt a néhai királynővel, mielőtt szeptember 8-án békésen elhunyt. Dr. Greenshields megosztotta, hogy a néhai királynő az utolsó napjaiban sokat beszélt a hitéről, apjáról, VI. György királyról és Skócia iránti szeretetéről, és úgy tűnt, szellemileg teljesen ép maradt.

Dr. Ian Greenshields azt is megosztotta, hogy a királynő figyelemre méltó emlékezőképességgel rendelkezett. „Beszélgetésünk egy pontján odament az ablakhoz, és azt mondta: 'Ki ne akarna itt lenni?' Nagyon békés, magányos helyen volt. Békében volt" - mondta a tiszteletes. Azt is elárulta, hogy a beszélgetések, amelyeket a néhai királynővel folytatott néhány nappal a halála előtt, elgondolkodtatták, vajon számított-e arra, hogy az a nyár lesz számára az utolsó. „Amikor meghalt, az édesanyámra gondoltam, és arra, hogy ő is beszélt a hitéről közvetlenül a halála előtt, és hogy normális esetben soha nem tenne ilyet." „Szóval azon tűnődöm, hogy az emberek, akár tudat alatt is, készülnek-e a végére. Az is nagyon gyakori, hogy amikor az emberek haldokolnak, elgondolkodnak a szüleikről, ahogy a királynő is tette."

Harry nem tudott elbúcsúzni a királynőtől: a bejelentés után érkezett meg Balmoralba

Harry hercegnek és feleségének, Meghan Markle-nek egy jótékonysági rendezvényen kellett volna felszólalnia a királynő halála előtti napokban, azonban II. Erzsébet hirtelen romló egészségi állapota miatt Harry azonnal útnak indult a Balmolar-kastélyba. Meghan nem tartott vele, sőt, úgy tudni, Harry is elkésett, és már nem tudott találkozni nagymamájával. II. Erzsébet unokájáról egy lesifotó is készült, amin azt látni, hogy Harry a sofőr mögött, összetörve ül az autóban.