15 év házasság után ez még mindig nehéz Mark Wahlberg feleségének

Mark Wahlberg felesége, a négygyermekes Rhea egy szelfit posztolt a testvérével, Clair Durham-mel az edzőterem után, ahol fáradtan, de elégedetten mosolyognak.

15 év házasság után ez még nehéz Mark Wahlberg feleségének

Forrás: GC Images

A bejegyzés humoros fordulatot vett, amikor Mark szigorú edzésprogramjára tett utalást. „Nincs senki, akivel szívesebben edzenék… kivéve Markot, bár a három alkalomból, amikor ő edzett, általában kidőltem” – írta a fotó alá.

Mark rögtön reagált is a hozzászólások között nevetős, tapsoló és szívecskés emojikkal, nyilvánvalóan élvezve felesége kis „panaszát”. A híresen szigorú edzéstervet követő 53 éves színész napi kétszer edz, és reggel 2:30-kor kel fel, valamint golf, illetve krioterápiás kamrás regenerálódás is szerepel a rutinjában.

Mark korábban elmondta, hogy könnyebbnek találja, ha másokkal edz, mivel így jobban tud koncentrálni az edzések alatt. „Annyi évet edzettem egyedül, mert erre volt szükségem, akár egy szerepre készültem, akár csak azért, hogy jobban érezzem magam” – mondta a Today műsorában. „Aztán amikor találtam egy közösséget, ahol támogatnak, az energia hihetetlen.”

Rhea, aki korábban a francia Vogue-ban és az Elle-ben is modellkedett, valamint a Victoria's Secret kifutóján is szerepelt, 2001-ben találkozott először Markkal egy sajtótájékoztatón. „New Yorkban találkoztunk. Megkérdeztem, hogy szeretne-e eljönni velem, és igent mondott” – mesélte Mark a People magazinnak. „Aztán megkérdeztem, hogy eljönne-e velem templomba másnap reggel, és erre is igent mondott. Szóval az első randink a New York-i Szent Patrik katedrálisban volt.”

A pár első közös gyermeke, Ella, 2003-ban született, majd 2006-ban Michael, 2008-ban pedig Brendan. 2009 augusztusában keltek egybe egy Beverly Hills-i katolikus templomban, és 2010-ben született meg negyedik gyermekük, Grace.

Mark mindig büszkén beszél a feleségéről, és minden alkalommal megköszöni neki, hogy segítette őt férjként, apaként és emberként is fejlődni. „Sokat köszönhetek a feleségemnek” – mondta a The Sunnak. „Ő segített abban, hogy az a férfi legyek, aki vagyok, és csodálatos életet teremtett számomra és a gyermekeink számára.”

„Mindig tudtam, hogy őszintén szeret, és hogy ő az, akiben megbízhatok. Amíg nem találkoztam vele, nem álltam készen a családalapításra. Szükség van arra, hogy megfelelő nő legyen az ember életében, és az érzésre, hogy hosszú távra tervezünk együtt. Rhea mindig is szeretett volna anya lenni. Volt munkája, de az élete célja az volt, hogy anya és feleség legyen.”

„Osztozunk ugyanazokon az értékeken. Természetesen a fizikai vonzalom is megvolt, de nem ez tartja össze a párkapcsolatot” – zárta gondolatait Mark.