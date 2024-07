Sztárok, akiknek meggyűlt a bajuk a törvénnyel

A sztárokat sem kerülik el a botrányok, ők is emberek, akik képesek nagy butaságokat csinálni, amik miatt akár börtönbe is kerültek. Mark Wahlberg is így járt és mutatjuk még melyik sztároknak gyűjt meg a bajuk a törvénnyel.

Íme a bizonyíték, hogy a hírnév sem ment fel a büntetés alól. Ha kell, bizony a sztárok is hűvösre kerülnek, ahogyan Mark Wahlberg is. Mark Wahlberg és felesége, Rhea Duhman

Forrás: Getty Images for Apple TV+ Boris Becker egykor a világ legfiatalabb teniszcsillaga volt, a börtönben azonban korántsem lesz ennyire ragyogó élete a több száz millió forintnak megfelelő csalása miatt elítélt sportolónak. Boris Becker anno óriási nemzetközi teniszcsillag volt

Forrás: Northfoto Ugyan csak rövid időre, de a botrányairól is híres Lindsay Lohan is rács mögé került ittas vezetésért annak idején. Lindsay Lohan manapság leginkább a botrányairól híres

Forrás: GC Images Testi sértésért két évre ítélték, végül 45 napig ült Mark Wahlberg, aki 16 évesen követett el bűncselekményt. Forrás: AFP/AFP or licensors Noha még petíció is született azért, hogy Paris Hilton megúszhassa a rabságot, van, amitől a pénz sem képes megkímélni a vétkeseket. Az örökösnő alkoholos befolyásoltság alatt ült volán mögé. Paris Hilton sok éven át botrányhősnő volt

Forrás: Anadolu via AFP Robert Downey Jr. korántsem az ártatlanság mintapéldája. Drogügyletei miatt többször is meggyűlt a baja a hatóságokkal. Robert Downey Jr. története igazi példa arra, hogy hogyan lehet felülkerekedni a nehézségeken

Forrás: HBO's The Sympathizer Premiere/Faye Sadou Sean Pennt több ízben hozták hírbe erőszakos kihágásokkal, például a nyolcvanas évek végén. 60 napot töltött a sitten. Az Oscar-díjas színész egy igazi rosszfiú

Forrás: AmDocs American Documentary and Animation Film Festival 2024/© Dane Andrew