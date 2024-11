Nicole Kidman ikonikus, mémmé vált fotója nem az, aminek eddig gondoltuk

Nicole Kidman egy interjúban tisztázta a elhíresült ikonikus fotója körüli mítoszt: „Nem az, aminek gondolják” - mondta és meg is magyarázta.

Nicole Kidman és Tom Cruise házassága több mint egy évtizedig tartott

Forrás: Northfoto

Nicole Kidman elárulta, mi az igazság

A brit GQ magazinnak adott interjújában Nicole Kidman eloszlatott a régi tévhitet. Létezik egy kép, amely mémmé vált, amelyen felemelt karral és boldog arckifejezéssel sétál és úgy magyarázzák, annak örül, hogy végre megszabadult Tom Cruise-tól. Nicole most tisztázta a félreértést: „Ez nem igaz. Az nem én voltam” -mondta, és hozzátette, a kép egy filmforgatáson készült, és semmi köze a válásához. „Ez egy filmből volt. Ez nem az én életem” - magyarázta.

A képből mém lett

A képen Nicole mintás felsőt, zöld caprit és tornacipőt visel, ami azóta a diadalmas szabadság szimbólumává vált. A mém különösen azután vált ikonikussá, hogy a rajongók a válása utáni boldogság jeleként kezdték értelmezni. Bár Kidman most tisztázta, hogy a kép nem a válását követő megkönnyebbülés pillanatát ábrázolja, ez az értelmezés örökre a fotón ragadhat. Ezt bizonyítja az is, hogy nemrégiben Jenna Dewan is megosztotta a képet az Instagram sztorijában, miután véglegesítették válását Channing Tatummal.