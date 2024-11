5 színésznő, aki esélyes volt a Bridget Jones szerepre – De túl szép volt hozzá

„All by myself, Don't wanna be...” Renée Zellweger immár negyedszer fogja eljátszani a szétszórt és hebehurgya főhősnőt, aki immár özvegyként keresi az igaz szerelmet a Bridget Jones: Bolondulásig című filmben. Tudtad, hogy a készítők eredetileg nem is a most 55 éves színésznőt szánták a szerepre?

A Bridget Jones rajongók örülhetnek, Renée Zellweger végre visszatér a Bridget Jones: Bolondulásig, a romantikus komédiasorozat negyedik és egyben befejező részében, amely 2025. február 13-án érkezik Magyarországra! Bridget Jones, aki ma már elképzelhetetlen Renée Zellweger nélkül

Forrás: Collection ChristopheL via AFP A napokban kijött az első magyar nyelvű előzetes is. Az utolsó rész óta már 8 év telt el, és a nézők több évig vártak arra, hogy Bridget Jones és Mr. Darcy végre összejöjjenek. Bár a 2016-os részben úgy tűnt, ez végre valóra válik, a Bridget Jones: Bolondulásig címre hallgató 4. részben a sztori félre siklik: Bridget özvegyként neveli két gyermekét és újra randizni kezd. A hír hallatán rengetegen kiakadtak, és követelik vissza Colin Firth-t. Sokan nem voltak restek, nem voltak restek a közösségi médiában hangot adni az átélt sokknak, például így: „Mégis mit JELENT az, hogy hamarosan jön a negyedik Bridget Jones-film, és megölték MR. DARCYT?!”. Nagyon úgy tűnik, hogy Darcy nem, de Hugh Grant, az elhíresült Daniel Cleaver bőrébe bújva ismét bedobja magát. Renée Zellwegernél pedig alapból nincs alkalmasabb Bridget Jones szerepére. Azt viszont talán te sem tudod, hogy annak idején kemény harc dúlt a színésznők között az akkori szereplőválogatáson. Hogy kik ők? Máris mutatjuk! Bridget Jones: ez az 5 színésznő esélyes volt a szerepre Nicole Kidman Forrás: Getty Images Bár a világhírű színésznő sosem nyilatkozott róla, többen is pletykáltak róla, hogy bizony ő is az esélyesek között volt, de a készítők végül hamar elvetették az ötletet. Helena Bonham Carter Forrás: Northfoto Nem csoda, hogy Nagy-Britannia egyik legünnepeltebb színésznőjének a neve is felmerült a készítők fejében. A Harry Potter filmek gonosz boszorkánya azonban inkább a "Majmok bolygója" remake-jében szerepelt. Kate Winslet Forrás: Northfoto A brit színésznő már akkoriban is hatalmas filmsztárnak számított volt a Titanic-nak köszönhetően, ami egy újabb Oscar-jelölést ért számára. A film készítői azonban úgy érezték, 25 évesen túl fiatal ahhoz, hogy eljátssza a szerepet. Sally Phillips Forrás: Getty Images Sally Philips az a színésznő, akit a Bridget Jones rajongók már régóta ismerhetnek, hiszen ő alakítja Shazzer szerepét, Bridget legjobb barátnőjét. Noha elsőre jó választásnak bizonyult, az alkotók úgy érezték, hogy nem elég nagy sztár a filmhez. Toni Colette