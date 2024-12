Jennifer Lopez mentális állapotáról beszélt egy ismerőse

Jennifer Lopez és Ben Affleck a válási procedúrát még augusztusban, a második házassági évfordulójuk indították el, de már hónapokkal korábban különköltöztek. Akkoriban azt beszélték, a színésznő foggal-körömmel ragaszkodik a házasságához, ami szemmel láthatóan nem működik.

Jennifer Lopez azt vallja: új év, új élet

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez készen áll az újrakezdésre

„Kemény éve volt, de jól van. Készen áll a karácsonyra és arra, hogy megújulva kezdje az új évet” - nyilatkozta a pár egy ismerőse a People magazinnak. „Jennifer most saját életére, és a Marc Anthonytól született ikreire, Maxra és Emmére koncentrál” - tette hozzá. Az énekesnő jelenleg új otthont keres gyermekeivel, a napokban Beverly Hillsben és Brentwoodban - ahol Ben Affleck is él - is látták, amint luxusvillákat nézett meg.

Ben Affleckkel töltené a karácsonyt?!

Az újrakezdésnek némileg ellentmondó lapinformációk szerint JLo még mindig ragaszkodik Affleckhez. „Jen imádja az ünnepi időszakot, és mindig mindent belead. Annak ellenére, hogy ő és Ben nincsenek együtt, még mindig családtagként kezeli őt és a gyerekeit. Jennifer Lopez elhatározta, hogy nem hagyja, hogy a válás okozta fájdalom diktálja a tetteit. Nagyon szereti Bent és a gyerekeit, és a gyerekei is ugyanígy éreznek, ezért nagyon szeretné, ha mindannyian együtt ünnepelnének” - nyilatkozta korábban egy másik ismerősük.