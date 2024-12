Megint árat csökkent a Lidl: Óriás akciókra számíthatunk az ünnepi időszakra

A Lidl ezúttal is gondolt a vásárlóira, így novemberben már több mint 600 terméket kínált olcsóbban, akár 50 százalékkal olcsóbban, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az alapélelmiszerektől kezdve a különféle kényelmi termékeken át minden árukategóriában megtalálhatóak az árcsökkentett termékek.

A Lidl számára kiemelten fontos, hogy a lehető legjobb árakon kínálja termékeit

A vállalat egyértelműen a lehető legjobb árak biztosítása mellett tette le a voksát, amit az év végi időszakban újabb árcsökkentő intézkedésekkel folytat. Első lépésben a sertés és baromfi friss húsok árát csökkentette tartósan, majd ezt követően a marhahúsokét, melyek akár 12 százalékkal lettek így olcsóbbak. A 30-féle árcsökkentett friss hús közül a vásárlók akár 44 százalékos árkedvezménnyel vásárolhatják meg a friss kacsamellfilét vagy akár 36 százalékkal kedvezőbben juthatnak a lazacfiléhez. Egyes pékáruk ára is mérséklődött, így a ciabatta vagy a briós is 20 százalékkal kerül kevesebbe. A tartósan árcsökkentett termékek között megtalálhatóak többek között felvágottak, magvak, állateledelek, fagyasztott termékek és tisztítószerek is.

Forrás: Lidl

Extra kedvezmények – ez a mi kosarunkra is hatással lehet

A zöldségeket és gyümölcsöket is további kedvezményekkel lehet megvásárolni most a Lidl-ben. Az áruházlánc a tartós árcsökkentésen felül az ünnepi időszakban további 52 extra kedvezményt biztosít a zöldségekre és gyümölcsökre a Lidl Plus alkalmazáson belül. A vásárlók ugyanis december 23-ig napi kettő ünnepváró kupont kapnak az applikációban, melyekkel a megjelölt zöldségek és gyümölcsök további jelentős extra kedvezménnyel érhetőek el

Hétről hétre megújuló akciók

A Lidl számára egész évben kiemelten fontos, hogy a frissesség és minőség mellett a lehető legjobb árakat biztosítsuk a vásárlók számára. Az árcsökkentések év közben is komoly segítséget jelentenek a fogyasztóknak a mindennapi bevásárlásban. A karácsonyi extra, tartós árcsökkentéssel azonban az ünnepi bevásárlás miatt megnövekedett költségeket is enyhíteni tudjuk a vásárlók számára – mondta Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője.