Az 5 legjobb társasjáték karácsonyra, amit imádni fog az egész család

Társasjáték karácsonyra, miért is ne? Nyakunkon a karácsony, az év egyik legszebb ünnepe, amikor illatoznak a sütemények és az egész család együtt van. Mindenki süt, főz, készülődik, dekorál és, ha úgy adódik, kikapcsolódás gyanánt leül társasjátékozni, ami mindig értékes időtöltést jelent. A játék révén szerzett közös élmény szorosabbá fűzi a családtagok közötti kapcsolatot, ám ez igaz a baráti társaságokra is. Társasozni ugyanis lehet a barátainkkal, szomszédainkkal is. Egy baráti összejövetelt garantáltan fel fog dobni, ha egyikünk előhúz a fa alól egy modern társasjátékot, amiben a csapat összes tagja részt tud venni. Érdemes ezért olyan társasjátékot választani, amibe a család apraja-nagyja, a kicsik, a nagyok, na meg a fúk és a lányok is becsatlakozhatnak. Mutatjuk a legjobbakat!

Társasjáték karácsonyra? Ezeket az egész család imádni fogja

Forrás: Shutterstock

5 társasjáték karácsonyra, amit a fa alá is becsempészhetsz

A modern társasjátékok kategóriában manapság kedvünkre válogathatunk a kiemelkedő, szórakoztató, közönség-kedvenc és persze a sokszorosan díjazott társasjátékok közül. Legyen az kártyajáték kicsiknek, általános készségfejlesztők nagyobbaknak vagy tanulást elősegítő logikai társasjátékok felnőtteknek, ezek most mind-mind helyet kaptak az alábbi felsorolásban. Felkészültél?

Hotel társasjáték, az egész családnak

Szerezz építési engedélyt! A Hotel társasjáték - kék minden idők egyik legnépszerűbb hotelépítő, kereskedős társasjátéka, és most vadonatúj csomagolásban jelent meg. A játékosok a világ leggazdagabb befektetőiként telkeket vásárolnak, szállodákat és szabadidőparkokat építenek - és persze igyekeznek csődbe vinni a konkurenciát. A szabályok egyszerűek, a bérleti díjak magasak, a harc az ingatlanpiacon kegyetlenebb, mint bárki is gondolná! A Hotel könnyed, dobókockás társasjáték, amely megtanítja a gyerekeket a pénzzel bánni. A 3D-s épületelemek rendkívül látványossá teszik a játékot!



Ár: 8.985 Ft

Forrás: Játéknet.hu

Grand Prix, új kiadásban

Íme az autóversenyzés történetének első bejegyzése, a ló nélküli lóerő diadala. Rajta uraim, neki a világnak! Úttalan utakon, elhagyott tájakon száguldanak a mindenre elszánt versenyzők, hogy elnyerjék a legrangosabb díjat és egyben a legvakmerőbb pilótának járó dicsőséget. Csak az nyerhet a történelem első és legnagyobb versenyén, aki dacolva a mostoha körülményekkel, autócsodájával elsőként gördül be a célba. Azt azért eláruljuk, hogy a rátermettség mellett még egy kis szerencsére is szükség lesz...