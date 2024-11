9 lépés a stresszmentes adventért

2. Elő a gyömbérrel!

A gyömbérnek csodás hatása van a szervezetünkre, ugyanis vírus- és baktériumellenes hatása van, emellett hatékonyan enyhíti az ízületi fájdalmakat. Cukorbetegeknek is érdemes rendszeresen fogyasztani, mert segít kordában tartani a vércukorszintet, növelheti az inzulin hatékonyságát, emellett pedig a különböző, a diabétesszel összefüggő szövődmények rizikóját is csökkentheti. Szélhajtó tulajdonsága nagy segítség lehet a felkavarodott gyomor megnyugtatásában, ráadásul ellazítja az emésztőrendszer izmait is, megelőzve ezzel a puffadást. A gyömbért a hideg hónapokban érdemes rendszeresen fogyasztani, mivel jelentős fűtő hatása van, így belülről melegíti fel a testünket. Készíthetünk belőle teát is, de a leghatékonyabb akkor, ha frissen lereszelve, mézzel, citrommal és egy csipet fahéjjal összekeverjük, és minden nap megeszünk belőle egy jó nagy kanállal.