A Times magazin megválasztotta a legszebb karácsonyi vásárokat Európában 2024-ben is. A 29 várost tartalmazó rangsorban Budapest is előkelő helyre futott be.

A The Times magazin szerint a legszebb karácsonyi vásár Európában Köln városáé. A lap kiemeli, hogy itt több szép vásár közül is választhatunk, különösen szépnek találták azonban azt, amely a híres kölni dóm előtti téren található: „Az Angyalok vására kínálja a legvarázslatosabb pillanatokat, ahol csillogó fények százai lógnak lógnak alá, mint megannyi csillag, és angyalok repkednek a bódék nyeregtetői között” - írják. A legszebb karácsonyi vásár Európában a kölni dóm lábánál található.

Forrás: Shutterstock Az ünnepi időszakban működő Mikulásfalva és a hatalmas korcsolyapálya Kölnt Európa egyik legjobb téli kirándulóhelyévé teszi. A karácsonyi vásár a kölni dómnál vasárnaptól -szerdáig 11-21 óráig tart nyitva, a hét többi napján pedig 22 óráig látogatható egészen december 23-ig. Íme a lista, ezek a legszebb karácsonyi vásárok Európában a Times magazin szerint: 1. Köln (Németország) 2. Salzburg (Ausztria) hagyományos standokkal, kézműves termékekkel és ingyenes koncertekkel. 3. Berlin (Németország) több mint 80 vásárral, még egy kifejezetten kutyáknak szólóval is. 4. Monaco, mint a luxusajándékok piacaként. 5. Rovinj (Horvátország) a festői óváros hangulatával és helyi specialitásokkal. 6. Marbella (Spanyolország) - az egyik leghangulatosabb karácsonyi vásár a Costa del Solon található. Budapest a 7. helyre futott be, Prága a 8. helyre, Strasbourg pedig a 9. helyre. A 10. a svédországi Göteborg lett. A lista további helyezettjeit itt érheted el.