Transzgenerációs traumák és önismeret – A családi történetek ismerete megerősít

Önképünk, mentális egészségünk és érzelmi stabilitásunk alakulásában szignifikáns szerep jut annak, hogy tisztában legyünk gyökereinkkel. A családi történetek jó hatással vannak pszichénkre, ahogy identitásunknak is fontos építőkövei. Végigvettük, hogyan hatnak személyiségfejlődésünkre.

A családi történetek sokat segítenek önmagunk megismerésében.

Forrás: Shutterstock

Családi történetek közösségformáló ereje

A család az emberi kapcsolatok alapvető szintje, ha valakinek a családjában zűrök vannak, az később instabil mentális állapothoz vezethet. A családi összejöveteleken elmesélt történetek szorosabbra fűzik a rokoni szálakat, erős érzelmeket váltanak ki, de értékeink, kultúránk tovább örökítésében is kulcsfontosságúak.

Amikor családi sztorizgatásokban fogunk, közös identitásunkat építjük, és közös élményeket szerzünk.

A családi történetek szerepe az önkép alakulásában

Egy amerikai kutatás bebizonyította, hogy azoknak a gyerekeknek, akik sokat tudnak családjuk történetéről, magasabb az önbecsülésük és hatékonyabbak a traumafeldolgozásban, mint azok, akik kevesebb információval rendelkeznek a rokonságról. Ez alátámasztja azt, hogy a családi történetek elmesélése pozitívan hat személyiségfejlődésünkre. Aki tisztában van a családja történetével, annak az identitása stabil alapokon nyugszik, így nehéz időkben is van hova visszanyúlnia.

Más kutatások arra világítottak rá, hogy akik a családjuk történtein nevelkedtek értékesebbnek, értelmesebbnek élik meg az életet és kevésbé szoronganak.

A negatív történeteket se hagyjuk ki!

Habár a vicces családi történetek és egymás kínos gyerekkori sztorijain való nevetgélés is remek hatással van a mentális egészségünkre, a szomorú, negatív történetek elmesélése ugyanúgy lényeges. Hisz azok is részei életünk történetének, nélkülük fals identitástudatunk lenne, de még fontosabb, hogy segítenek a transzgenerációs traumák feltárásában. A negatív sztorik megosztása segíthet rokonainknak megküzdeni a problémáikkal, valamint segítenek abban is, hogy minél jobban elmerüljünk az önismeretben, és bizonyos események, szokások pontosabb megértésében. A sokszor megrendítő történetek akár örökletes betegségeket, családi titkokat is feltárhatnak.