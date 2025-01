Nem gondolnád, hogy mit eszik Donald Trump: így készítsd el az egyik kedvenc fogását

Donald Trump, az Egyesült Államok új elnöke, ha az ételekről van szó, a tipikus amerikai fogásokat részesíti előnyben, hisz nagy rajongója a gyorséttermeknek. Most megmutatjuk, hogyan készítheted el te is otthon egyik kedvenc fogását!

Donald Trump egyik kedvenc étele a steak ketchuppal.

Mit eszik szívesen Donald Trump?

Corey Lewandowski, Trump korábbi kampánymenedzsere és a Let Trump Be Trump című könyv szerzője szerint Donald Trump általában 14-16 órát is kibír evés nélkül. Nem nagy rajongója a reggeliknek, szalonnát és tojást, vagy gabonapelyhet eszik. Ebédre kedvencei közül válogat: egy jó, szaftos fasírtot vagy egy kicsit túlsütött steaket ketchuppal. Vacsorára gyakran egy kiadós McDonald’s-menüt választ, ami két Big Macből, két Filet-O-Fish szendvicsből és egy kis csokoládés shake-ből áll. Néha egy KFC-s vödör csirkével váltja ki ezt a menüt. Lewandowski azt is megjegyzi, hogy Trump nem eszi meg a szendvicsek kenyerét, és a pizzának is mindig otthagyja a szélét. Ami az italokat illeti, a turmixok mellett naponta több, akár 12 diétás kólát is megiszik. Amikor vendégek érkeznek a Fehér Házba, a dolgok kissé eltérnek a megszokottól. A Times szerint Trump első elnöki ciklusa alatt a pincérek hamar megtanulták az elnök preferenciáit. A salátával Trumpnak ezersziget öntetet szolgálnak fel a vendégeknek kínált krémes vinaigrette helyett. Amikor csirke kerül az asztalra, ő az egyetlen, aki külön tálkában extra szószt kap. A desszertnél pedig a csokoládékrémes pitéje mellé két gombóc vaníliafagyit kap, míg mindenki másak csak egyet.

Készítsd el Donald Trump egyik kedvencét: Íme 5 egyszerű lépés a tökéletes steak elkészítéséhez

Hagyd a steaket 1-2 napig a hűtőben, egy csepegésmentes tálcán olvadni. Készítés előtt, miután kivetted a hűtőből, hagyd szobahőmérsékleten körülbelül 15 percig pihenni, így egyenletesen fog sülni. Ezután jöhet a fűszerezés: kis olívaolaj, só, bors és fokhagyma. Ügyelj arra, hogy jó bőven beborítsd vele, és mindkét oldalon egyenletesen fűszerezd. Fordított szeletelést alkalmazva süsd a steaket kb. 107 °C hőmérsékleten, amíg a belső hőmérséklet eléri a kb. 52°C- ot. Vedd le a rácsról és töröld szárazra. Ekkor már lehet látni, ahogy a zsír elkezd olvadni. Ezután tedd a steaket a forró grillre, és minden 30 másodpercben fordítsd meg, amíg el nem éri a kívánt belső hőmérsékletet és szép kérget nem kap. Majd vedd le a rácsról és hagyd pihenni 10 percig, mielőtt felszeletelnéd és tálalnád. Tálalás előtt hintsd meg egy kevés sópehellyel.