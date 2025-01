Így fialtasd a pénzed: 4 tipp, hogy több megtakarításod legyen 2025-ben

Szeretnéd növelni a megtakarításaidat, de nem tudod, hogy kezdj neki? A pénzügyi tudatosság és a helyes döntések meghozatala kulcsfontosságú, ha hosszú távon is biztos alapokra akarod helyezni anyagi helyzetedet. Cikkünkben bemutatunk 4 egyszerű, de hatékony tippet, amelyek segítenek maximalizálni megtakarításaidat.

Több megtakarításod lehet 2025-ben, ha jobban odafigyelsz a pénzügyeidre.

Forrás: Shutterstock

4 tipp, hogy magasabb legyen a megtakarítás összege a számládon

Nézd meg a jól kamatozó lehetőségeket

Lehet, hogy lemaradtál a megtakarítási piac csúcsairól, de még mindig kaphatsz jó ajánlatot betéteidre, ha pénzedet fix időszakra helyezed el. Ügyelj azonban arra, hogy ne kötsd le minden vagyonodat, legyen elég azonnal felszabadítható pénzed szükség esetére, a lekötni kívánt pénzeddel pedig menj inkább biztosra. Egy- vagy akár ötéves, fix kamatozású számlára is elhelyezheted a pénzed, ami hosszú távon előnyös megoldás lehet. Vannak online megtakarítási kalkulátorok, amelyek segítségével kiszámolhatod, hogy az általad befizetni kívánt összegre mely bankok ajánlatai a legjobbak.

Nézz utána a nyugdíjpénztáraknak

Kortól függetlenül érdemes befizetned egy nyugdíjalapba.

Számos bank kínál lehetősége nyugdíjmegtakarításra különböző feltételekkel, amelyeknek érdemes utánanézned, hogy tudd, melyik passzol a legjobban a te igényeidhez.

A nyugdíjpénztárak előnye, hogy változtathatunk a befizetések összegén, ha emelkednének a költségeink.

Nézd meg a költési listád

Már azzal is sokat takaríthatsz meg, ha végignézed, hogy mire költesz és milyen összegek jönnek be a számládra. A pénzügyi helyzeted ugyanis évről évre változhat. Lehet, hogy megugrott a jelzáloghiteled költsége, vagy, ha szerencsés vagy, esetleg már letörlesztetted. Ha bérlő vagy, valószínű, hogy a havi kiadásaid is nőttek. A rezsiárak is változtak, így ez is befolyásolta a költségek alakulását. Mindeközben persze a fizetésed is emelkedhetett vagy csökkenhetett, így teljesen érthető, ha nehezen látod át, hogy mire költesz.

Szánj rá egy reggelt vagy délutánt, hogy átnézd a pénzügyeidet. Ha online bankolsz, valószínűleg hozzáférsz olyan eszközökhöz, amelyek segítenek látni, hogy milyen rendszeres kiadásaid vannak. Emellett azt is látod, hogy mennyit tudsz megtakarítani. Kisebb havi megtakarításokhoz nyiss egy számlát, amelyre bármikor utalhatsz, és amelyet bármikor elérsz, ha szükséged lenne arra a pénzre.

Válassz biztosítást okosan

A biztosítás ugyan pénzbe kerül, de ha baleset ér, esetleg a lakásodban vagy az autóddal történik valami, akkor a biztosító egy részét fedezi a költségeknek, ami sokat fog segíteni a pénzügyeiden. Biztosítsd a házadat és ingóságaidat árvíz és más katasztrófák ellen. Biztosítsd az utazásodat, amint lefoglalod, vagy vegyél egy éves utazási biztosítást. Ellenőrizd, hogy megérted-e, mit fedez, mielőtt kifizeted. Jövedelembiztosítás akkor fizet, ha nem tudsz dolgozni, és helyettesíti a keresetedet bizonyos feltételekkel. Minél jobb a biztosítás, és minél több eseményt fedez, annál valószínűbb, hogy magasabb lesz az ára, de még mindig érdemesebb körülnézni és érdeklődni, hogy felkészülj a váratlan eseményekre.