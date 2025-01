Új tanulmány fedte fel: a férfiak valósággal belepusztulnak a szakításba

A berlini Humboldt Egyetem kutatói szerint számos valótlan feltételezés él a köztudatban a férfiakról: ilyen például, hogy mennyire fontos számukra egy kapcsolat, vagy hogy hogyan viselik a szakítást.

A férfiakat jobban megviseli a szakítás, mint a nőket.

Forrás: Shutterstock

Így élik meg a szakítást a férfiak a szakértők szerint

Meglepő eredmények

Az egyetem kutatói a heteroszexuális kapcsolatokban tapasztalható nemek közötti különbségeket kutatták, ami sokak számára megdöbbentő eredményt hozott: a tanulmány szerint a férfiak kisebb valószínűséggel kezdeményeznek szakítást és jobban megviseli őket, mint a nőket. A kapcsolatok befejezése után a nőknél gyakran jelentkezik a megkönnyebbülés vagy felszabadultság érzése, míg a férfiak magányt és elhagyatottságot tapasztalnak.

A heteroszexuális férfiak jobban függenek partnereiktől érzelmi szükségleteik kielégítésében, mint a heteroszexuális nők

– magyarázta Iris Wahring, a tanulmány vezetője. Ez azt jelenti, hogy az állandó kapcsolatok pszichológiailag fontosabbak a férfiak számára. Ki hitte volna!

Hosszú élet = hosszú kapcsolat

Meglepő módon a férfiak általános jólétére és egészségére is pozitív hatással vannak a romantikus kapcsolatok, sőt, a várható élettartamuk is jelentősen megnövekszik, ha egy boldog párkapcsolatban vannak. A nők is értelemszerűen szeretnének boldog és kiegyensúlyozott szerelmi életet, azonban egyáltalán nincs akkora befolyásoló hatással az életükre, mint a férfiaknak.

Ennek az oka a tanulmány szerzője szerint az, hogy a nők gyakrabban és mélyebben osztják meg érzelmeiket a barátaikkal, családtagjaikkal és erősebben támogatják egymást, mint a férfiak.

Szakítás után épp emiatt a nőknek van egy védőhálójuk, míg a férfiak ürességet és magányt tapasztalhatnak.