5 meglepő mód, amivel jobbá teheted a párkapcsolatodat

Tipp

Találd ki, hogy mi az, ami igazán feltölt téged: egy séta a parkban, egy barátnős délután, egy izgalmas krimi vagy egy kiadós edzés? Bármi is az, nevezz ki minden héten legalább egy időpontot, amikor csakis ezzel foglalkozol! Ez azt fogja eredményezni, hogy a partnered zavaró szokásai kevésbé idegesítenek majd, frissebbé, türelmesebbé válsz. Arról nem is beszélve, hogy így a párodnak is hiányozni fogsz, így még édesebb lesz a találkozás.