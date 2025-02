El sem hiszed: már 20 éves Cruz Beckham - Sosem látott fotók a legfiatalabb Beckham fiúról

Cruz Beckham február 20-án töltötte be a 20. életévét. A nagy napról a családja és barátai is megemlékeztek: az Instagramon is felköszöntötték.

Cruz Beckham a legfiatalabb fiú a családban

Forrás: Getty Images

Cruz Beckham szülinapján apja, David nosztalgikus bejegyzést tett közzé

David Beckham, a Manchester United egykori középpályása megható gyerekkori fotóval ünnepelte fiát. A visszaemlékezésben David az akkor még csecsemő Cruzt tartja a kezében. A poszthoz ezt írta: „Boldog 20. születésnapot, kicsikém! Csodálatos fiatalember vagy, tele kedvességgel, tehetséggel és szeretettel. Apaként nagyon büszke vagyok rád!” Emellett egy vidám videót is megosztott, amelyen Cruz még kisgyermekként egy focilabdát rugdos a pályán és Instagram sztorit is közzé tett.

Victoria Beckham megható posztot írt

Victoria Beckham galériát osztott meg Cruz gyerekkorából, amelyben humoros és megható pillanatok is helyet kaptak. Egyik képen Cruz a tengerparton pózol, amíg egy másikon egy újszülöttet tart az apja, David a levegőben. Victoria megható üzenetében ezt írta: "Boldog születésnapot @cruzbeckham! Energiád magávalragad, tehetséged inspiráló és tele vagy szeretettel. Nagyon szeretlek!"

Jackie Apostel vicces bejegyzése sem maradhatott el

Cruz barátnője, a 29 éves Jackie Apostel sem maradt ki az ünneplésből, hiszen egy igazán pimasz videórészletet osztott meg a Instagram sztoriban. A felvételen Cruz még kisgyermekként mutat be a kamerának. A brazil énekesnő a kedvenc emberének Cruzt, miközben boldog születésnapot kívánt neki. Amikor kiderült, hogy Cruz 10 évvel idősebb nőt szeret, sokan meglepődtek, de Victoria áldását adta a kapcsolatra.