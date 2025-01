Egykori kollégái tálaltak ki Meghan Markle-ról: nárcisztikus szociopata, munkahelyi zaklató

A Los Angeles-i tűz kapcsán is beszóltak neki

Ahogy megírtuk, Meghan és Harry megnyitották montecitói otthonukat a Los Angeles-i tűzvész áldozatai előtt. A pár a rászorulóknak ruhát és élelmiszert vitt és néhány fotót is készítettek velük Pasadenában. Justine Bateman színésznő az X-en „katasztrófaturistáknak” nevezte őket, és bírálta a nyilvános szereplésüket. „Meghan Markle és Harry semmivel sem jobbak, mint a mentőautók üldözői. Micsoda visszataszító, ahogy a fotókon pózolnak az áldozatokkal. Megnézik a katasztrófasújtotta területet? Most már politikusok is? Nem itt élnek, ők turisták. Katasztrófaturisták” – írta. Bejegyzésével sokan egyetértettek, mások pedig úgy vélik, Bateman a kákán is csomót keres.