Megszületett Milo Ventimiglia és Jarah Mariano babája - Fotó

A This Is Us című sorozat sztárja, Milo Ventimiglia, élete egyik legnagyobb kihívásával nézett szembe, amikor Los Angeles-i tűz miatt elveszítette otthonát. Házuk leégése azért is volt különösen szívszorító, mert a színész felesége, Jarah Mariano a tragédia idején mindenórás terhes volt. Kisbabájuk január 23-án született meg.

Milo Ventimiglia és Jarah Mariano babája megszületett

Forrás: Northfoto

Milo Ventimiglia és Jarah Mariano hálásak, hogy élnek

A modell pénteken megható Instagram-posztban jelentette be a nagy hírt, január 23-án megszületett a kisbabájuk. „Nincs házunk, de soha nem leszünk hajléktalanok”– írta a posztban Mariano, utalva arra, hogy bár otthonukat elveszítették, a szeretet és az összetartás erősebb közöttük, mint valaha. Mariano arról is írt, hogy január 7-én, 38 hetes terhesen menekülniük kellett a Palisades-tűz elől, amely megsemmisítette az otthonukat, valamint az épülő házukat is, ahová költözni készültek. Mariano ennek ellenére pozitívan tekint a történtekre, úgy véli, hogy a tűzvész ajándéknak is felfogható abból a szempontból, hogy segített nekik felkészülni a váratlan helyzetekre. Kiemelte, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy nappal kellett elhagyniuk az otthonukat, ami így kevésbé volt veszélyes és ijesztő. A modell háláját fejezte ki mindazoknak, akik segítettek nekik ebben a nehéz időszakban, különösen a tűzoltóknak és segítőknek. Hozzátette, hogy a családjuk biztonságban van, ami a legfontosabb számukra. Mariano arra is kérte a követőit, hogy adjanak nekik időt és teret, hogy alkalmazkodjanak az új helyzethez és a kisbabájukhoz ebben a nehéz időszakban. „Mindenünk megvan, amire szükségünk van, és ha eljön az ideje, újra hírt adunk magunkról” - írta.

Ventimiglia biztonsági kamerák felvételein keresztül látta, ahogy otthonát elnyelik a lángok. „Sokkoló pillanat, amikor rájössz: ez a valóság, és nincs visszaút. Eszedbe jut az összes emlék, a ház különböző részei, és arra gondolsz, hogyan alakítottátok ki együtt. Aztán meglátod a szomszédaid házait, amelyek szintén odalettek, és a szíved megszakad (...) Feleség, baba és kutya – ez a legfontosabb és az, hogy mindannyian együtt vagyunk, és egy nap ha visszatekintünk erre az időszakra, úgy emlékszünk rá, mint egy nehéz, de leküzdött akadályra” – mondta a színész, a tragédiát követően.

A pár óvja a magánéletét

Milo Ventimiglia és Jarah Mariano nem a világ szeme előtt éli a magánéletét. A pár 2023-ban titkos esküvőt tartott Malibuban, családtagjaik és legközelebbi barátaik jelenlétében. Mariano csak 2024 szeptemberében osztotta meg a hírt házasságukról, amikor romantikus fekete-fehér képeket tett közzé az esküvőjükről. A posztban Mariano megható szavakkal írt Ventimigliáról, akit a legjobb barátjának nevezett, és akivel boldogan építi közös jövőjüket. „Szeretlek, Milo” -írta.