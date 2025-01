A 47 éves színész a CBS News-nak adott interjújában mondta el, hogy a Los Angeles-i tűz elérte az otthonukat, a házuk porrá égett. A This Is Us és a Gilmore Girls sztárjának vesztesége különösen szívszorító, ugyanis felesége, Jarah Mariano gyermeket vár.

A Los Angeles-i tűz Milo Ventimiglia és Jarah Mariano otthonát is elpusztította

Forrás: Northfoto

A Los Angeles-i tűz rengeteg emléküket elvette

Ventimiglia biztonsági kamerák felvételein keresztül látta, ahogy otthonát elnyelik a lángok. „Sokkoló pillanat, amikor rájössz: ez a valóság, és nincs visszaút” – idézi a színészt a Page Six. „Eszedbe jut az összes emlék, a ház különböző részei, és arra gondolsz, hogyan alakítottátok ki együtt” – mondta Ventimiglia, könnyekkel küszködve. „Aztán meglátod a szomszédaid házait, amelyek szintén odalettek, és a szíved megszakad” - tette hozzá. Ventimiglia és terhes felesége kedden hagyták el otthonukat, amikor a tűz gyorsan terjedni kezdett a környéken. Az evakuálás során mindent megpróbáltak összepakolni, ami eszükbe jutott, de így is rengeteg értéküket elvesztették. Az enyészeté lett a frissen berendezett babaszoba, a babaágy és rengeteg személyes holmijuk.

„Feleség, baba és kutya – ez a legfontosabb”

Bár az otthonuk hamuvá vált, Ventimiglia továbbra is a családjára koncentrál. „Feleség, baba és kutya – ez a legfontosabb” – mondta. A színész és Jarah 2023-ban, titokban kötött házasságot, és csak hónapokkal később osztották meg a hírt a nyilvánossággal. Mariano 2024 szeptemberében az Instagramon be, hogy első közös gyermeküket várja. „A legfontosabb, hogy mindannyian együtt vagyunk, és egy nap ha visszatekintünk erre az időszakra, úgy emlékszünk rá, mint egy nehéz, de leküzdött akadályra” – tette hozzá.

