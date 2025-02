Victoria Beckham kitálal: elmondja a teljes igazságot a Rebeca Loos-ügyről

Ahogy megírtuk saját dokumentumsorozata lesz a Netflixen Victoria Beckhamnek, melyből megtudjuk, hogyan lett a Spice Girls egykori sztárjából sikeres divatmágus. A sorozat betekintést nyújt Victoria Beckham életébe és karrierjébe és a divatbirodalma kulisszái mögé is elkalauzol bennünket. A Victoria Beckham életéről szóló filmből a Rebecca Loos-affér sem marad ki.

David Beckham és Victoria Beckham házasságát nem tette tönkre a botrány

Victoria Beckham sosem nyílt meg ennyire

Victoria Beckham egy új Netflix-dokumentumfilmben tárja fel életének legnehezebb időszakait, beleértve azt a botrányt is, amely évekig a címlapokon szerepelt. Ez nem más, mint férje, David Beckham és egykori személyi asszisztense, Rebecca Loos állítólagos viszonya. Az egykori Spice Girl és sikeres divattervező ezúttal a kamerák előtt beszél arról, mit élt át, amikor nyilvánosságra került az eset. A dokumentumfilm készítése során Victoria soha nem látott módon megnyílt, ami a stáb számára is meglepő volt. Egy bennfentes forrás szerint a forgatási folyamat sokkal érzelmesebb lett, mint azt eredetileg várták. „Victoria mindig is humorral próbálta leplezni fájdalmát, de ezúttal őszintén mesél a múltbeli nehézségekről” – mondta a forrás.

Több szó esik filmjében Rebeccáról, mint a Beckham című sorozatban

A dokumentumfilm célja, hogy teljes képet adjon Victoria életéről, nemcsak a hírnév és a csillogás szempontjából, hanem azokról a nehézségekről is, amelyekkel szembenézett. A történet különösen érdekfeszítő annak fényében, hogy David Beckham a saját Netflix-sorozatában, a Beckham című dokumentumfilmben csak röviden érintette a hűtlenségi botrányt. Victoria azonban úgy döntött, hogy most őszintébben és mélyebben beszél a történtekről. A forrás szerint Victoria sokkal nyíltabb ezzel a témával kapcsolatban, mint férje: „Miközben David próbálta kerülni a kérdést, Victoria úgy érzi, itt az ideje, hogy elmondja a saját nézőpontját.” A forgatás alatt számos érzelmileg megterhelő pillanat adódott, amikor Victoria visszaemlékezett élete egyik legnehezebb időszakára. Bár a botrány komoly próbatételt jelentett számukra, Victoria és David kapcsolata idővel megerősödött. A bennfentes szerint a dokumentumfilm nemcsak a múltbéli fájdalmakat mutatja be, hanem azt is, hogy a pár hogyan küzdötte le a nehézségeket. A 2003-as ügy, amely Rebecca Loos nevéhez fűződik, éveken át találgatások tárgya volt. David Beckham mindig is tagadta a vádakat, míg Victoria az évek során visszafogottan nyilatkozott a témáról. Most azonban úgy tűnik, hogy elérkezett az idő a teljes igazság feltárására.