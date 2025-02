Victoria Beckham lenyomta Meghan Markle-t: egy szót sem kellett szólnia hozzá

A Netflix tartalomigazgatója, Bela Bajara, a Los Angeles-i Egyptian Theatre-ben megrendezett Next On Netflix eseményen beszélt a várható produkciókról. Szó esett Eddie Murphy új dokumentumfilmjéről, Victoria Beckham dokujáról és a Dallas Cowboys NFL-ről készülő műsorról is, azonban egy hangot se lehetett hallani Meghan Markle Szeretettel: Meghan szórakoztató sorozatáról.

Victoria Beckham dokumentumfilmje elismerésben részesült

Forrás: Getty Images

Victoria Beckham dokujához nagy reményeket fűznek

Amíg Meghan Markle műsora említést sem érdemelt, addig Victoria Beckham dokumentumfilmjét elismerésben részesítették, amelyből a Netflix egy 90 másodperces előzetest is megosztott a közönséggel. Egyértelműnek tűnik, hogy a streamingszolgáltató érdeklődése jelentősen eltolódott Beckham irányába, miközben Meghan Markle projektjét figyelmen kívül hagyta.

A Beckham fiúk távoltartják Meghantól Victoriát

A helyzetet, legalábbis annak megbeszélését tovább nehezíti a Beckham család és a sussexi hercegi pár közötti évek óta fennálló feszültség. A hírek szerint David Beckham és fiai ellenzik, hogy Victoria közeledjen Meghanhoz. David Beckham különösen közeli kapcsolatotban van Vilmos herceggel, akit nyilvánosan és személyesen is támogat. Ezt az elhivatottságot a források szerint olyannyira komolyan veszi, hogy a Harry és Meghan felé tett bármilyen barátságos gesztust hűtlenségnek érezné Vilmos és Katalin iránt. Úgy tudni, Victoria Beckham kész lenne lezárni a múltbeli konfliktusokat, ám tiszteletben tartja férje álláspontját. Források szerint Meghan Markle is szeretné rendezni a feszült viszonyt Victoriával.