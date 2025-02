Nincs furább, mint Will Smith és Jada Pinkett Smith házassága

Jada Pinkett Smith 2023-ban árulta el, hogy bár soha nem váltak el, 7 éve külön él Will Smith-től. Bár a pár már rendezte a kapcsolatát, úgy tudni, az összeköltözést nem sietik el.

Will Smith és Jada Pinkett Smith nem költöznek össze

Forrás: Getty Images

Will Smith és Jada Pinkett Smith bonyolult kapcsolatban vannak

A People magazin értesülései szerint a házaspár újra együtt van, azonban évek óta külön otthonban élnek, és nem is úgy tűnik, mint ha ezen változtani szeretnének. Jada Pinkett Smith korábban egy interjújában elmondta, hogy a 2022-es Oscar-gála botrányos eseményei közelebb hozták őt és Willt.

Bizonyára mindenki emlékszik az ominózus esetre, amikor az Oscar-gálán Will Smith behúzott egyet Chris Rocknak, mert az a felesége kopaszságán viccelődött. Rock a legjobb dokumentumfilm kategória felkonfja előtt poénkodott azon, hogy Jada Pinkett Smith olyan kopasz, hogy akár G.I. Jane is lehetne. Will Smith először nevetett a poénon, de feleségén rögtön látszott, hogy nagyon nem esett neki jól ez a vicc. Will pár pillanattal később felsétált a színpadra, és egyszerűen behúzott egyet a komikusnak. A pofon kicsit sem volt megrendezett, Rock azt sem tudta, hogy reagáljon. Miután Smith visszaült a helyére még felkiabált a színpadra: "Többé ne vedd a kib***ott szádra a feleségem nevét!"

A színésznő úgy érezte, az, hogy Will megvédte, fordulópontot jelentette a kapcsolatukban. „Ez volt az a pillanat, amikor tudtam, hogy mindig Will mellett maradok” - nyilatkozta.

Jada Pinkett Smith már többször is beszélt arról, hogy egészségügyi gondok, az alopecia areata nevű betegség miatt nem nő a haja.

2024 végén kézenfogva látták őket

2024 májusában a házaspár ismét együtt mutatkozott a nyilvánosság előtt, amikor is Pinkett Smith elkísérte férjét a Bad Boys: Ride or Die Los Angeles-i premierjére. Az eseményen gyermekeik, Willow és Jaden Smith, valamint Will Smith első házasságából származó fia, Trey Smith is jelen volt. A párt később 2024 novemberében kapták lencsevégre, amikor kézenfogva léptek ki egy kaliforniai étteremből. A rajongók továbbra is találgatják, hogy milyen irányt vesz kapcsolatuk, de az biztos, hogy Will Smith és Jada Pinkett Smith jelenleg is külön élik az életüket, annak ellenére, hogy azt vallják, ragaszkodnak egymáshoz.