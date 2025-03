Nincs ettől kínosabb! Így osztotta le Alec Baldwint a felesége a kamerák előtt: Hilaria egy életre elásta magát

Kínos közjáték zajlott Alec Baldwin és felesége, Hilaria Baldwin között a Planet Hollywood New York-i újranyitásán. A pár családjuk valóságshow-járól adott interjút, ám a beszélgetés során Hilaria többször is félbeszakította a férjét, sőt, nyilvánosan rendre utasította.

Hilaria Baldwin és Alec Baldwin itt még jóban voltak

Forrás: Getty Images

A 41 éves egykori jógaoktató épp a hét gyermekük mellett kialakított napi rutinjukról beszélt, amikor Alec közbeszólt: „Nagyszerű! Te egy hős vagy!” Hilaria erre nyíltan visszaszólt a 66 éves színésznek:

Ó, Istenem. Amikor én beszélek, te nem beszélsz. Nem! Amikor én beszélek, te nem beszélsz!

A színésznő humorosan azt is megjegyezte, hogy férje viselkedése miatt ezt a részt most ki kell vágni az interjúból. A párbeszéd egy másik pontján Hilaria azt is szóvá tette, hogy Alec megzavarta, mikor éppen egy lényeges dologról beszélt volna. „Most is megint ezt csinálod. Miért? Miért vonod el a figyelmemet?” – kérdezte férjétől nyilvánosan.

Alec Baldwin kivágta magát: azt felelte, hogy felesége szépsége ejtette rabul, majd hozzátette: „Annyira gyönyörű vagy!” Hilaria viszont erre is ingerülten reagált: „Ó, Istenem, hagyd abba! Idegesítesz engem. Hagyd abba! Ez nem aranyos. Nem, ez elvonja a figyelmemet!” Később a nő még szemforgatással is jelezte, mennyire bosszús, majd végül kijelentette: „Most azonnal kisétálok ebből az interjúból.”

Alec és Hilaria Baldwin a 11 éves Carmen, a 9 éves Rafael, a 8 éves Leonardo, a 6 éves Romeo, a 4 éves Eduardo, a 4 éves María és a 2 éves Ilaria szülei. Alecnek van egy 29 éves lánya is, Ireland is, akinek Kim Basinger az édesanyja

Alec Baldwin feleségét sokan kritizálták

A TikTok-felhasználók erős kritikával illették Hilaria viselkedését, tiszteletlennek és nagyon durvának nevezték tettét. Egyikük azt írta: „Úgy viselkedik, mint egy tinédzser, aki az apjával beszélget.”