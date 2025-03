Harry herceg elárulta, mi volt Archie első szava - Erre biztos senki nem gondolt

Harry herceg a The Late Late Show vendégeként osztotta meg, hogy fia, Archie herceg milyen szót mondott ki először, alig egy évvel azután, hogy a hercegi pár elhagyta az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokba költözött.

Archie első szava az édesapját is meglepte

Archie NAGY szava

Harry herceg és Meghan Markle 2020 óta Kaliforniában, Montecitóban élnek, és a lehető legjobban óvják gyermekeik, az ötéves Archie herceg és a hároméves Lilibet hercegnő magánéletét. Bár a nyilvánosság ritkán láthatja a kis trónörökösöket, szüleik időnként megosztanak róluk egy-egy kedves történetet. A The Late Late Show egyik epizódjában James Corden egy interjú során arról kérdezte Harry herceget, hogy Archie melyik szót mondta ki először. A herceg azonnal rávágta: „a krokodilt”. James Corden meglepetten reagált: „Ez egy nagy szó”, mire Harry mosolyogva hozzátette: „Három szótag” - idézi az Express. A történet attól igazán érdekes, hogy az első szavak általában rövidek és egyszerűek, mint például a „mama” vagy „papa”, így Archie szokatlan szóválasztása igazán figyelemre méltó.

A Netflix sorozat kapcsán láthatjuk néha a gyerekeket is

Meghan Markle nemrégiben szerepelt a The Drew Barrymore Show-ban, ahol egy különleges videót mutatott be, amelyet azóta a közösségi oldalára is feltöltött. A felvételen ötéves fia, Archie herceg és a kislánya, Lilibet hercegnő is feltűnt. A Sussex hercegnéje elmesélte, hogy sütiket készített új sorozatának egyik epizódjában, és a gyerekek is segédkeztek.