Bruce Willis unokája örökölte híres nagyapja mosolyát - Louetta a színész kiköpött mása - FOTÓ

Rumer Willis, Bruce Willis és Demi Moore legidősebb lánya 2023 áprilisában hozta világra kislányát, Louettát, akit volt párjával, Derek Richard Thomasszal nevel. Az édesanya most új fotókat osztott meg a boldog kislányáról: a gyermek egy rózsaszín tüllszoknyában, harlekinmintás leggingsben és kék-fehér, bárányos pulóverben látható.

A kommentelők szerint Louette mosolya olyan, mint Bruce Willisé

Forrás: https://www.instagram.com/rumerwillis/

A rajongók Bruce Willis vonásait látják Louettában

A fotók alatt számos hozzászóló kiemelte, hogy a kislány nagyon hasonlít a Die Hard színészére. „Határozottan hasonlít a nagyapjára. Gyönyörű” – írta egy rajongó, míg egy másik hozzátette: „Ez a kis hölgy teljesen Willis”. Egy harmadik kommentelő pedig megjegyezte: „Nekem is ez volt az első gondolatom... látom Bruce Willist a mosolyában.”

Bruce Willis és Demi Moore 1988-ban lettek szülők, amikor megszületett első közös gyermekük, Rumer, Louette édesanyja. Később két másik lányuk is született, Scout és Tallulah Belle. Bár a sztárpár házassága 1998-ban véget ért, a család továbbra is szoros kapcsolatban maradt. A színész exfelesége, Demi Moore nagyon jóban van mostani házastársával, Emma Hemming Willisszel, és a gyerekei is szeretik egymást.