Céline Dion nemrégiben az Instagramon tett közzé egy új videót, amelyben három fiával, René-Charlesszal, Eddyvel és Nelsonnal tölti az időt egy golfpályán.

Céline Dion friss videót tett közzé

Céline Dion gyönyörű napot töltött a fiaival

A felvételeken Céline Dion csak úgy ragyog az örömtől, miközben fiaival golfozik. A videóhoz csatolt bejegyzésében ezt írta: "Gyönyörű napom volt a fiaimmal a pályán… Lendületben lenni!! Celine x" - írta. A rajongók azonnal reagáltak a bejegyzésre. Egy kommentelő így fogalmazott: "Nagyon örülök, hogy így látlak." Egy másik hozzászólásban ezt írták: "Örülök, hogy újra látlak a golfpályán!" Egy harmadik pedig így fejezte ki örömét: "Látni a mosolyodat és az energiádat hatalmas öröm! Ez a gyermekeiddel töltött pillanat szívmelengető. Ez Freddie Mercury-inspiráció? Ikonikus."

Gyerekei a diagnózis óta támogatják

Celine Dion - aki merev ember szindrómával küzd - egészségi állapotáról egy dokumentumfilm is készült, amelynek címe: I Am: Celine Dion. A filmet 2024-ben mutatták be, ami az énekesnő történetét mutatja be a diagnózisától kezdve a betegséggel való együttélésig. A dokumentumfilm bejelentésekor Celine Dion egy személyes üzenetet is megosztott: "Ez az elmúlt pár év nagy kihívást jelentett számomra, a diagnózistól a betegséggel való együttélésig, de nem hagytam, hogy ez meghatározzon. Az előadói pályától való távollét alatt úgy döntöttem, dokumentálni szeretném életem ezen részét, megpróbálom Celine Dion fiai, René-Charles, Eddy és Nelson a dokumentumfilmben is szerepet kaptak, és megmutatták, hogyan támogatják édesanyjukat.