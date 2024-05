Céline Dion könnyek között vallott betegségéről: a rajongóit sokkolta a videó

Céline Dion életének eseményeit és betegségét őszinte dokumentumfilmben tárja majd fel, amelyhez új előzetes készült. Az énekesnő az úgynevezett "merev ember" szindrómával küzd, és csak a csodában bízik.

Céline Dion dokumentumfilmjének ekőzetese sokkolta az énekesnő rajongóit

Forrás: YouTube/Prime Video

Sokkos állapotba kerültek Céline Dion rajongói

Az énekesnő vállalta, hogy dokumentumfilmben mutatja be ritka betegségével, az úgynevezett "merev ember" szindrómával való küzdelmét. Természetesen az I am: Céline Dion nemcsak erről fog szólni, hanem az életéről és a karrierje során elért eredményeiről is. A film 2024. június 25-től lesz elérhető az Amazon Prime Videón, most pedig új előzetest kapott, amelyből világossá válik, az énekesnő nem rejtegeti az igazságot. A sztár könnyes szemmel vall küzdelmeiről, ami sokkolta a rajongóit.