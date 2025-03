Ahogy megírtuk, kórházba vitték III. Károly királyt: a brit uralkodó a rákkezelése mellékhatásaitól szenvedett. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen nagy horderejű dolgot, még a kisebb fiával is közölnek, de nem. Kiderült, Harry herceg a nyilvánossággal egy időben a hírekből tudta meg, hogy apja nincs jól.

Harry herceg és apja, Károly király több mint egy éve nem találkoztak

Forrás: Getty Images

Harry herceg nem tudta, hogy apja kórházba került

Harry herceg csütörtök esti híradásból értesült arról, hogy apját, III. Károly királyt kórházba szállították. Az uralkodót rákkezelése mellékhatásai miatt vitték be a londoni Marylebone Klinikára, ahonnan azóta már hazaengedték. A királyt tavaly februárban diagnosztizálták rákbetegséggel, azóta heti rendszerességgel kap kezeléseket, 2024 áprilisában visszatért a feladataihoz is. A Palota egyik dolgozója a The Timesnak arról számolt be, hogy Károly rosszulléte nem jelenti azt, hogy az állapota romlana, és hozzátette, hogy az uralkodó kezelése „nagyon jó irányba halad”. A király mindenesetre kénytelen volt lemondani több a közeljövőben esedékes hivatalos programját. Úgy tudni, hogy amíg az egész család Károlyt támogatta, Harry herceget sem a kórházi tartózkodásról, sem apja mellékhatásokkal kapcsolatos küzdelmeiről nem tájékoztatták előzetesen. Harry csak a Palota hivatalos közleményéből értesült apja állapotáról, ami mélyen lesújtotta.

Több mint egy éve nem találkoztak

A herceg utoljára 2024 februárjában találkozott édesapjával, miután nyilvánosságra hozták III. Károly betegségét. Az akkori látogatás mindössze félórásra sikerült, és több, egymásnak ellentmondó nyilatkozat látott napvilágot arról, miért volt ilyen rövid a találkozó. A felek között azóta is feszült a viszony, úgy tudni, Harry fogadtatása ambivalens volt. Bennfentesek szerint Károly, de legfőképpen Kamilla királyné ellentmondásos érzelmekkel viseltetett Harry látogatása iránt. A király ugyanis úgy tervezte, hogy Norfolkban pihen, ugyanis leginkább csendre és nyugalomra vágyott, így azonban, hogy fia bejelentette érkezését a Clarence-házban volt kénytelen maradni és várni Harryt.