Vége a találgatásoknak: ide jutott Justin Bieber és Hailey házassága

Az utóbbi időben többször is felmerült, hogy Justin Bieber és Hailey házassága válságban van. A rajongók úgy vélik, a zenész pszichoaktív szereket fogyaszt, legalábbis mással nem tudják magyarázni őrült viselkedését. Justin menedzsere cáfol és úgy tűnik Hailey is megpróbálja tartani a látszatot, hogy minden rendben van.

Justin Bieber az Instagramon üzent

Forrás: Hailey és Justin Bieber

Egyértelmű üzenetet tett közzé Justin Bieber a közösségi médiában

Az elmúlt hetekben felerősödtek a találgatások Justin Bieber és Hailey Bieber házasságáról. A rajongók közül sokan attól tartanak, hogy a sztárpár kapcsolata megromlott, különösen mert újabban nem töltöttek fel közös tartalmakat az online felületeikre. Justinék sokáig nem kommentálták a híreszteléseket, ám most fotókkal és nyilatkozatokkal igyekeznek véget vetni a pletykáknak. Justin Bieber a napokban három fotót is megosztott feleségéről, Hailey Bieberről. Az egyik képen Hailey közvetlenül a kamerának mutat be, ami a rajongók szerint egyértelmű reakció a házasságukkal kapcsolatos találgatásokra.

Hailey Bieber jogi lépéseket fontolgat

A pletykákat tovább szították azok a kommentek, amelyekben Haileyt Justin Bieber korábbi barátnőjéhez, Selena Gomezhez hasonlították. Az egyik rajongó például egy hétrészes TikTok-videósorozatot készített erről a témáról, amely gyorsan nagy nézettségre tett szert. A közösségi médiában terjedő támadások és találgatások kapcsán Hailey Bieber is megszólalt. Az egykori modell kijelentette, hogy jogi lépéseket azok ellen, akik gyűlölködő tartalmakat tesznek közzé róla. A Mirror értesülései szerint Hailey úgy fogalmazott: elege van ezekből támadásokból, és már azon is gondolkodott, hogy jogi lépéseket tesz az internetes trollok ellen. A TMZ-nek egy bennfentes pedig arról beszélt, hogy Hailey „belebetegedett és belefáradt abba, hogy gyűlölködő tartalmakat kell olvasnia.”