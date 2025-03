Az utazásszervezés se pofonegyszerű

Katalin elmondta azt is, hogy nagyon nehezen tudja összeegyeztetni gyermekei iskolai szüneteivel a hivatalos kötelezettségeit. A Szent Patrik-napi ünnepségen Adam Hamilton tizedesnek így nyilatkozott: „György lenyűgözőnek találja, hogy Ausztráliában és Új-Zélandon is jártam. Most szeretnék visszamenni oda velük is. Találok rá időt, de ez egy hosszú repülés, komoly logisztikát igényel” - mondta és hozzátette, hogy a hivatalos útjaikon szívesen mennek távolabbi országokba, ugyanis az utazás szerelmesei. Katalin szeretné, ha a gyerekei is minél több helyre eljutnának: februárban például a karibi Mustique magánszigeten nyaraltak.