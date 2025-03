Dagad a botrány? Úgy tűnik Selena Gomez Justin Biebernek üzent az új albumával

Selena Gomez és Justin Bieber kapcsolata a popkultúra egyik legnagyobb se veled, se nélküled sztorija volt. Bár évek óta vége, úgy tűnik, a rajongók (és talán maga Selena) még mindig nem engedték el a témát. Az énekesnő nemrég megjelent „How Does It Feel to Be Forgotten?” című dala hatalmas vihart kavart – és TikTok felrobbant a különböző teóriáktól!

Selena Gomez-t tavaly jegyezte el Benny Blanco, akivel közös írta az új albumát.

Forrás: Getty Images

Tényleg Justin Biebernek üzenget Selena Gomez?

Az egyik dalnak már a címe is ütős magyarra fordítva: „Milyen érzés elfeledettnek lenni?” – Ha ez nem célzás, akkor semmi! A TikTok-felhasználók sorra elemzik a szöveget, és sokan úgy vélik, hogy egyes sorok egyértelműen Biebernek szólnak.

Néhány kiragadott sor az albumról

„You moved on so fast, didn’t even say goodbye” (Olyan gyorsan tovább léptél, még csak el sem köszöntél.) „Does she know the way you said you loved me was a lie?” (Tudja, hogy az, ahogyan azt mondtad, szeretsz, hazugság volt?")

Hát, ha ez nem utalás Bieberre, aki pár hónappal azután, hogy végleg szakított Selenával, feleségül vette Hailey Biebert, akkor mi?

TikTok-láz: a rajongók nyomozásba kezdtek!

A dal megjelenése után a TikTok szinte felrobbant az elméletektől. A #SelenaGomez és #HowDoesItFeelToBeForgotten hashtagek alatt ezrével jelennek meg a videók, ahol a fanok próbálják megfejteni a rejtett üzeneteket.

Egyesek még azt is felfedezni vélik, hogy Selena hangja egy ponton remegni kezd, mintha érzelmileg megérintené a szöveg – szerintük ez bizonyítja, hogy az üzenet milyen mély és személyes. Mások szerint viszont ez csak a művészi kifejezés része, és Selena egyszerűen jó előadó.

És ha mindez nem lenne elég, valaki kiszúrta, hogy az egyik TikTok-videóban Selena egy olyan filtert használt, ami állítólag Bieber egyik régi kedvence volt. Véletlen egybeesés? Hát persze… vagy mégsem?

Hailey Bieber árnyékában – Vajon mit szól hozzá?

A kérdés adott: vajon mit szól ehhez Hailey Bieber? Bár egyelőre nem reagált nyilvánosan a dalra, a rajongók máris vadul találgatják, vajon hogy érinti a dolog. Tavaly volt egy kisebb dráma Hailey és Selena között, amikor a fanok úgy érezték, hogy Hailey egy Insta-sztorijával beszól Selenának. Akkor Selena gyorsan eloszlatta a pletykákat, de úgy tűnik, a feszültség továbbra is érzékelhető a két híresség között.