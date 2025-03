Friss fotókon Suri Cruise: anya-lánya napot tartott Katie Holmesszal

A színésznő és lánya jó hangulatban sétáltak New York utcáin, miután Suri Cruise egy kis időre hazautazott a Carnegie Mellon Egyetemről, ahol jelenleg elsőéves hallgató.

Kate Holmes és Suri Cruise New Yorkban sétáltak

Forrás: Northfoto

Suri Cruise és Katie Holmes nagyon ragaszkodnak egymáshoz

Anyát és lányát a legutóbb január végén látták együtt New York utcáin, amikor Suri részt vett Holmes Broadway-darabjának, az Our Townnak az utolsó előadásán. Suri Cruise az elmúlt évad során több alkalommal is jelen volt édesanyja fellépésein és decemberben is együtt ünnepelték Holmes 46. születésnapját. A Tom Cruse-tól való válása óta Katie Holmes teljes mértékben lánya nevelésére összpontosít, és mindenben támogatja őt, így Surit augusztusban édesanyja költöztette be a kollégiumba. A lány egy másik diáklánnyal osztozik a kollégiumi szobán, így hatalmas változás volt ez az életében. Természetesen Tom Cruise és Katie Holmes lányának lenne lehetősége lakást bérelnie az iskola környékén, de másképp döntött. „Suri a teljes egyetemi élményt akarja, ezért kipróbálja a kollégiumi szobákat, és lesz egy szobatársa”- nyilatkozta akkor egy bennfentes.

Suri az iskolai szünetet tölti otthon

Fotók készültek az anya-lánya találkozóról

Ahogy máskor, úgy Suri mostani otthonlétekor sem maradhatott el a városi séta. A színésznő elegáns, hosszú kabátot, piros nadrágot és kávébarna velúr csizmát viselt. Mindezt egy nagyméretű táskával és napszemüveggel egészítette ki. Suri egy oversize farmerkabátot és sötét farmernadrágot választott, amelyet világosbarna motoros csizmával viselt. Haja egyszerű lófarokban volt, és smink nélkül mutatta meg magát.