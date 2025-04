Harry herceg és Károly király között egyre nagyobb a szakadék: kiderült, miért nem találkozik fiával az uralkodó

Harry herceg régóta tartó jogi harca az Egyesült Királyságban járó, hivatalos védelem visszaállításáért újabb fordulóponthoz érkezett – és ezzel együtt a Károly királlyal való kapcsolata is mélypontra került. Lapinformációk szerint a herceg próbálkozásai, hogy találkozzon vagy beszéljen apjával, sorra kudarcba fulladnak: telefonhívásai és levelei válasz nélkül maradnak.

Károly király és Harry herceg 2019-ben

Forrás: Getty Images

„Nem hiszem, hogy lenne bármiféle közeledés” – fogalmazott egy, a palotához közel álló forrás. Egy másik szerint: „Még távolságtartóbbak lettek.” Legutóbbi személyes találkozásuk februárban történt, nem sokkal azután, hogy a király nyilvánosságra hozta rákdiagnózisát – az a beszélgetés mindössze harminc percig tartott, és Kamilla királyné is jelen volt. Azóta Harry három alkalommal is az Egyesült Királyságban járt, ám egyik alkalommal sem sikerült találkoznia édesapjával – még akkor sem, amikor udvari látogatása már előre be volt tervezve, jóval azelőtt, hogy a király bejelentette olaszországi látogatását.

Harry úgy érzi, hogy apja tudatosan tartja a távolságot – részben azért, hogy ne keveredjen bele a hivatalos védelemmel kapcsolatos perbe. Sally Bedell Smith királyi életrajzíró szerint ha a király bármilyen, akár ártalmatlannak tűnő kijelentést is tenne, az a bíróság elé kerülne.

Harry herceg közeledését Vilmos herceg sem fogadta

Harry kapcsolata Vilmos herceggel sem áll jobban. A trónörökös, akivel Harry herceg korábban szoros viszonyt ápolt, szintén nem reagált testvére megkereséseire. A 2023-ban megjelent Tartalék című önéletrajzi könyv tovább rontotta a családtagok közötti viszonyt – a mű számos, korábban bizalmasnak számító részletet tárt fel a királyi család belső konfliktusairól. Bedell Smith megjegyezte: „Ezek olyan dolgok voltak, amelyeknek sosem kellett volna nyilvánosságra kerülniük.”

Harry ugyanakkor szeretné, ha gyermekei, Archie és Lilibet megismernék brit gyökereiket, és kapcsolatot építenének a család többi tagjával. A hivatalos védelem visszaszerzése nem csupán jogi kérdés számára – elsősorban felesége és gyermekeik biztonsága miatt tartja elengedhetetlennek.