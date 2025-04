Dekorációs ötletek tavaszra: 5 díszítési tipp, amivel idén meseszép lesz a húsvéti asztalod

A hosszú sötét téli időszak után a színektől sem kell félni.

Forrás: Shutterstock

Virágos hangulatban: használj tarka-barka kiegészítőket

Húsvétkor az asztalterítőt, konyharuhát, sőt még a konyhaszékek párnáit is felöltöztetheted tematikus tavaszi motívumokkal és vidám színekkel. A hagyományos nyuszi- és tojásminták mellett a lágy, tavaszias virágminták is tökéletes választásnak bizonyulnak, hiszen ezek a motívumok valóban ünnepi hangulatot árasztanak. Ne felejts el további díszeket is elhelyezni: egy kis tavaszi koszorú az ajtón, friss virágok a vázában garantálják az ünnepi hangulatot.

A zöld vagy halványkék szín különösen jó választás lehet a húsvéti asztalra.

Forrás: Shutterstock

Tojás dekorációk: ahány ház annyi tojás

A húsvéti időszakban biztosan te is rengeteg tojást vásárolsz, hiszen a sütemények és főételek elengedhetetlen hozzávalói. De mi történik a tojás héjával? Egy kis kreativitással a héját is felhasználhatod az ünnepi asztal díszeként. A tojások héjába tehetsz egy-egy mécsest, vagy apró száraz virágot, majd tedd őket a friss virágok közé. Tökéletes ötlet lehet a húsvéti asztal közepére, de ajándéknak is ideális.

Bátran használhatod a tojásokat az asztal dekorálásánál is.

Forrás: Shutterstock

Szalvéta nyuszi: a legbájosabb dekorációk

A húsvéti dekorációk között mindig érdemes valami egyedit és tartósat választani, amit évről évre elővehetsz. Készíthetsz többek között soha el nem hervadó virágcsokrokat, amik hosszú távon is színt hoznak a húsvéti asztalra. Ha szereted a kreatív, kézműves ötleteket, próbáld ki a krepp-papírt. Ha viszont az origami nem a te világod, válassz egy szalvétát, és hajtogass belőle egy nyuszifejet. Elsőre talán nehéznek tűnik, de valójában nagyon könnyű! Íme egy kis segítség hozzá!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: