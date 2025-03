Lila tojás lesz a húsvét sztárja: itt a recept, ami felrobbantotta az internetet

Ha azt gondoltad, hogy a kaszinótojás unalmas, ideje újragondolnod! A klasszikus fogás most lila köntösben tér vissza, és nemcsak ízben, hanem látványban is igazi sztár lesz. A lila kaszinótojás nem varázslat vagy mesterséges színezék műve, hanem egy szuper egyszerű konyhai trükk eredménye. Ráadásul a TikTokon már most óriási népszerűségnek örvend – a siker nálad is garantált!

A lila kaszinótojás igazi díszvendége lehet a húsvéti asztalnak.

Forrás: Shutterstock

Lila kaszinótojások a húsvéti asztalon - Mi teszi lilává a tojást?

A titok nem más, mint a cékla! Ez az alulértékelt zöldség nemcsak salátákban remekel, hanem természetes színezőként is csodákra képes. Ha keménytojást céklalében áztatunk, gyönyörű lila árnyalatot kap – anélkül, hogy az ízvilágot túlságosan megváltoztatná.

És hogy miért érdemes kipróbálni? Mert nemcsak látványos, hanem egészséges is! A cékla tele van antioxidánsokkal és vitaminokkal, így még egy kis plusz egészségügyi bónuszt is kapunk a gyönyörű szín mellé.

Így készítsd el a lila kaszinótojást!

Hozzávalók:

6 db tojás

1 közepes cékla

2 ek ecet

1 tk só

3 ek majonéz

1 tk mustár

1 gerezd fokhagyma (opcionális)

Só, bors ízlés szerint

Petrezselyem vagy snidling a díszítéshez

Elkészítés:

A tojásokat keményre főzzük, majd hideg vízben lehűtjük. A céklát meghámozzuk, felszeleteljük, és egy lábasba tesszük, annyi vízzel, ami ellepi. Hozzáadjuk az ecetet és a sót, majd felforraljuk. Miután a céklás lé kihűlt, a tojásokat beletesszük, és legalább 4-6 órán át (de akár egy éjszakán keresztül) hagyjuk ázni benne. Minél tovább marad a lében, annál élénkebb lesz a színe! A tojásokat kivesszük, félbevágjuk, és a sárgájukat egy tálba kanalazzuk. A sárgához hozzáadjuk a majonézt, a mustárt, a zúzott fokhagymát, sót és borsot, majd jól összekeverjük. Az elkészült krémet visszatöltjük a tojásfehérjékbe (egy habzsák vagy kanál segítségével). Petrezselyemmel vagy snidlinggel díszítjük, és már tálalhatjuk is!

Tipp: hogyan turbózd fel még jobban?

Ha igazán különleges élményt szeretnél, próbáld ki az alábbi variációkat is: