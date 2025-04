Fontos királyi hagyományt szegett meg Vilmos herceg, amikor megkérte Katalin kezét

Vilmos herceg jelentős királyi hagyományt szegett meg, amikor 2010-ben Kenyában megkérte Katalin ő kezét, anélkül, hogy előzetesen a lány apjától, Michael Middletontól engedélyt kért volna.

Katalin és Vilmos 14 éve mondták ki a boldogító igent

Forrás: AFP

Kenyában kérte meg Vilmos Katalin kezét

A 42 éves Vilmos herceg 2010 októberében, kenyai nyaralásuk alkalmával, a Rutundu-tónál kérte meg Katalin kezét. A pár az utazás egy részét barátaikkal töltötte, majd kettesben folytatták a pihenést. Az eljegyzési interjújukon Vilmos elismerte, hogy nem kérdezte meg Katalin apját, Michael Middletont a lánykérés előtt. „Vívódtam, hogy először Katalin apját kérdezzem-e meg, majd azért aggódtam, hogy esetleg nemet mond” – vallotta be a herceg és hozzátette: „Szóval, azt gondoltam, ha először Katalint kérdezem meg, és ha igent mond, akkor Michael már nem igazán tud nemet mondani. Szóval így tettem.” Vilmos azt is elmondta, hogy természetesen röviddel a lánykérés után beszélt Michael Middletonnal is.

Diana hercegné ikonikus gyűrűjét adta Vilmos Katalinnak

Vilmos egy interjúban azt is elárulta, hogy sokáig tervezgette, hogyan kéri meg Katalin kezét. „Körülbelül három hete nyaraltunk Kenyában Katalinnal és néhány barátommal, és akkor úgy éreztem, ez a megfelelő alkalom. Gyönyörű volt az idő és Afrika mindig különleges” – mesélte Vilmos. „Szerettem volna megmutatni a romantikus oldalamat ” – mondta el. Vilmos herceg néhai édesanyja, Diana hercegné 12 karátos kék zafír eljegyzési gyűrűjével kérte meg Katalin kezét, amelyet három héten keresztül magánál tartott. „Szó szerint mindig nálam volt. Bármerre mentem mindenhová magammal vittem, mert tudtam, ha eltűnik, nagy bajban leszek” – vallotta be Vilmos. „Sok rémtörténetet hallani arról, hogy a lánykérés rosszul sült el, de ez nem igaz: nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon boldog voltam, amikor igent mondott” - tette hozzá. Bár hosszú évek óta ismerték egymást, és beszélgettek már a házasságról is, Katalint mégis váratlanul érte a lánykérés. „Tudtam, hogy gondolodik rajta, de azt nem, hogy most történik meg. Teljesen sokkolt, de boldog és izgatott voltam” – mesélte Katalin.

Vilmos és Katalin kapcsolata 2001-ben kezdődött a skóciai St Andrews Egyetemen, kilenc évnyi együttjárás után kérte meg a herceg kedvese kezét.

Katalin apja így reagált az eljegyzés hírére

A Middleton család a lánykérés bejelentése után rövid nyilatkozatot adott ki. „Csak azt szeretném mondani, hogy Carole és én teljesen el vagyunk ragadtatva a bejelentéstől, és izgatottak vagyunk a jővő évre tervezett esküvő miatt. Mint tudjátok, Katalin és Vilmos herceg már jó néhány éve együtt járnak, ami nagyszerű, mert ennyi idő alatt nagyon jól megismerhettük Vilmost. Mindannyian csodálatosnak tartjuk, és nagyon szeretjük. Szép párt alkotnak, nagyon jó velük lenni. Sok boldogságot kívánunk nekik” - írták Katalin szülei, akik a párral és az unokákkal rendkívül szoros kapcsolatot ápolnak.