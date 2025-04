Milyen színű a szemed? – Eláruljuk, mennyire vagy vonzó!

Az egyéni jellemzők, mint az arcforma, a bőrszín és a személyes stílus is befolyásolják, hogy melyik szemszínt találjuk vonzónak. Végső soron gyakran a külső tényezők és a belső érzések kombinációja dönt arról, hogy melyik szemszínt tartjuk különösen szépnek. Arra a kérdésre, hogy melyik szemszín számít a legszebbnek, a nők és a férfiak esetében is eltérő válaszok születnek. Most megmutatjuk, mit mondanak erről a kutatások.

A legszebb szemszín a nőknél

Úgy tűnik, hogy a kék szem a legszebbnek tartott szemszín a nőknél. Legalábbis erre utal két különböző kutatás is. Az egyikben egy piac- és közvélemény-kutató cég a Statista adatai szerint 27 különböző országban kérdezett meg embereket arról, hogy szerintük melyik a legszebb szemszín a nőknél és az eredmények alapján a kék szín toronymagasan vezeti a listát. Ez után következett a barna, majd a zöld szemszín.