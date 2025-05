Lesújtó vélemény: Brooklyn Beckham Nicola Peltz túsza

Egyre mélyül a szakadék Brooklyn Beckham és családja között – állítják bennfentes források. A 26 éves Brooklyn, David és Victoria Beckham legidősebb fia, a hírek szerint teljesen felesége, Nicola Peltz hatása alá került, és a családhoz közel állók már „túszként” emlegetik.

Brooklyn Beckham a minap nyilvánosan áll ki felesége, Nicola Peltz mellett

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham kiállt Nicola mellett (vagy mégsem?)

„Akik szeretik Brooklynt, aggódnak érte. Úgy vélik, Nicola irányítja, és ez szívszorító” - nyilatkozta egy bennfentes. Mindeközben Brooklyn Beckham és felesége Beverly Hillsben motorozva készítettek egy videót, amelyben nyilvánosan is megmutatták mennyire szeretik egymást. A felvétel mellé Brooklyn a következőket írta: „Te vagy az egész világom, örökké szeretni foglak. Mindig téged választalak baby, te vagy a legcsodálatosabb ember, akit ismerek. Te és én örökké baby!”. A Beckham fiút jól ismerők szerint ez a megfogalmazás nem Brooklyn stílusa. „Bár érzelgős és romantikus, de ez a videó egyszerűen nem ő. Utálja az összes ilyen dolgot, szóval felmerül a kérdés, hogy nem Nicola ötlete volt-e ez a poszt” – vélekedik ugyanaz a forrás.

Brooklyn Harpert is hanyagolja

Az utóbbi időben Brooklyn és Nicola nem vettek részt egy családi összejövetelen sem, sokan ezt Nicola hatásának tulajdonítják, ugyanis Brooklyn a szüleit és a testvéreit is nagyon szereti. Sokan nem értik, hogy Brooklyn miért kerüli húgát, Harpert is. „És akkor ott van Harper. Megdöbbentő, hogy Brooklyn és Nicola még csak meg sem keresték, amíg Londonban voltak. Nicola mindig rajongott érte, posztolt arról, mennyire imádja Harpert, volt, hogy csak a kishúgaként emlegette. Csak a kép kedvéért tette? Bármi is az oka, Harper kizárása az életükből kegyetlen, hiszen ő az, aki semmi rosszat nem tett” – nyilatkozta egy bennfentes.