3 egyszerű módszer, amit minden szülőnek tudnia kell, ha érzelmileg intelligens gyereket akar nevelni

3. Segítségnyújtás másoknak

Ha a gyermeked látja, hogy szívből közeledsz mások felé, és segítesz rajtuk, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy empatikus legyen. Az még frappánsabb, ha találsz valamilyen segítő tevékenységet, amibe őt is be tudod vonni, így megtapasztalhatja az érzést. Ha látja rajtad, hogy megértéssel és türelemmel fordulsz mások felé, számára is ez lesz a minta.