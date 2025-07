Katalin és Meghan ugyanazt az inget viselték, és ez nem véletlen: súlyos üzenet rejtőzik a választás mögött

Ki gondolná, hogy egyetlen ruhadarabbal is lehet üzenni? A királyi család tagjai! Katalin hercegné és Meghan Markle most is bebizonyította, hogy a brit királyi család a divatot használja üzenetközvetítésre – de vajon mit árul el a közös ingválasztásuk a kapcsolatukról?

A brit királyi család híres arról, hogy szavak és tettek mellett a divat eszközével is üzen. Nem véletlenül figyeli a világ árgus szemekkel minden lépésüket – és minden ruhaválasztásukat. Most a sógornők, Katalin hercegné és Meghan Markle alig két nap különbséggel írtak divattörténelmet, és üzentek egymásnak. Katalin hercegné és Meghan Markle közös wimbledoni képe

Forrás: Getty Images Így kezdődött Katalin hercegné és Meghan Markle stílustörténete A történet 2018-ban vette kezdetét, amikor Katalin és Meghan együtt jelent meg Wimbledonban. Akkor Katalin egy pöttyös ruhában tündökölt, Meghan pedig egy ikonikus kék-fehér csíkos inget viselt. Ez az esemény különösen jelentős volt, hiszen néhány hónappal Harry herceg és Meghan esküvője után először láthattuk együtt a két hercegnét, ami új fejezetet nyitott a kapcsolatukban. Idén, július 2-án Katalin hercegné Colchesterben vett részt egy meglepetés lánykérésen – és nem akármit viselt: ugyanannak az ingnek egy bézs-fehér változatát, amelyet Meghan hét évvel korábban választott Wimbledonba. Az internet azonnal felrobbant, a királyi család rajongói és a divatszakértők pedig rögtön kiszúrták a beszédes egyezést. Véletlen lenne? Aligha. Katalin hercegné a meglepetés lánykérésen

Forrás: Getty Images Mindössze két nappal később, július 4-én Meghan Markle Instagramra posztolt egy videót – benne pontosan abban a kék-fehér csíkos ingben, amit 2018-ban Wimbledonban viselt. Ez nem lehet véletlen, már csak az a kérdés, hogy mit akart ezzel üzenni Meghan? Sokan úgy értelmezik Meghan Instagram-posztját, mint egy finom, ám határozott üzenetet Katalin felé: „Ez az én stílusom.” Többen is felvetették, hogy ezzel Meghan azt akarta jelezni, Katalin ne koppintsa le a védjegyévé vált ruhadarabot. Mások szerint ez akár egyfajta stílusverseny is lehet a két hercegné között – elegáns, kifinomult, de nagyon is tudatos kommunikáció arról, ki diktálja a trendet a királyi családban. Egy biztos: mindketten pontosan tudják, hogyan kell beszélni a divat nyelvén.