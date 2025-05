Hailey Bieber kitálalt: "Ez olyan elmebeteg..."

Már hónapokkal ezelőtt felröppentek a pletykák, hogy Hailey Bieber és Justin Bieber között nincs minden rendben. Felmerült az is, hogy a zenész beteg és drogot fogyaszt, ám eddig mindketten azt kommunikálták, köszönik, jól vannak és Justin menedzsere is azt állítja, a sztárral minden rendben. Ezt demonstrálva vasárnap este a torontói Scotiabank Arénában együtt nézték meg a Toronto Maple Leafs és a Florida Panthers összecsapását, mégpedig összebújva. Most azonban Hailey megnyílt és beszámolt az elmúlt időszak nehézségeiről és arról, hogy min mentek keresztül.

Justin Bieber és Hailey Bieber házasságának válságáról már régóta beszélnek

Forrás: GC Images

Hailey Bieber szerint megterhelő a hatalmas médiafigyelem

Justin Bieber és Hailey Bieber házasságának válságáról már régóta beszélnek. A pletykát egyrészt az táplálta, hogy Justin időnként - enyhén szólva is - furcsa állapotban posztolt videókat az Instájára, másrészt Hailey többször a férje nélkül jelent meg nyilvános rendezvényeken, egyedül ment el a divatvilág egyik legjelentősebb eseményére, a 2025-ös Met-gálára is. Hailey Bieber most azonban arról beszélt, hogy a gondjaik egy része a hatalmas médiafigyelemből ered, bármit tesznek vagy mondanak, azt azonnal felkapja a sajtó és biztos, hogy sokkal nagyobb feneket kerítenek neki, mint amekkora valójában az ügy.

Hailey Biebert megviselte a szülés utáni időszak is

Justin és Hailey Bieber kisfia tavaly augusztusban születet meg, Hailey 18 órán keresztül vajúdott és úgy érzi, idáig ez volt a legnehezebb dolog életében. Hozzátette, a szülés utáni időszak is nehéz volt, rengeteget kellett változnia, és hozzá kellett szoknia új önmagához. Arról is beszélt, hogy megnehezítette az életét az is, hogy folyamatosan azt olvasta magukról, hogy a válás szélén állnak. „Mindennap felkerülök az internetre, és az emberek azt mondják, hogy elválnak, és hogy ilyenek, és hogy nem boldogok. Ez olyan elmebeteg. Nem is tudom elmagyarázni. Őrült egy élet...” - magyarázta és hozzátette, Justin, aki már régóta a sajtófigyelem középpontjában áll, mindenben mellette volt, segítette és biztatta, amiért ő örök hálával tartozik neki.