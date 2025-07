Aggódnak a rajongók Tom Jones egészségéért: a 85 éves énekes újabb koncertjét mondta le

Néhány órával a színpadra lépése előtt újabb koncertjét kényszerült lemondani a 85 éves világsztár. Sir Tom Jones az észak-németorszái Bremenben lépett volna fel kedd este, azonban az egészségügyi állapota miatt nem tudott színpadra lépni. Nem ez volt az első eset, hogy vissza kellett lépnie a koncertezéstől. Jövünk a részletekkel.

Tom Jones újabb koncertjét mondta le az egészsége érdekében

Forrás: Redferns

Tom Jones egy hétre leállította az európai turnéját

Az énekes koncertsorozata június 13-án kezdődött Surrey-ben, és egész Európát bejárja a nyáron, majd a turné Walesben fog véget érni augusztusban. Kérdéses azonban, hogy a mostani csúszás hogy érinti a feszes ütemtervet - számolt be róla Mirror. A lap felelevenítette, hogy nem ez az első eset, amikor egy bakteriális fertőzés miatt kellett félbeszakítani Tom Jones koncertsorozatát, 2018-ban ugyanis ugyanez a helyzet állt elő, és akkor is végül kórházi kezelésre szorult az énekes. Később 2022-ben pont egy budapesti koncertjét halasztották el hasonló okokból. A menedzsere beszámolója szerint most is kórházban kezelik a világsztárt, azonban most nincs akkor baj, Tom Jones-nak még arra is volt ereje, hogy egy Twitter posztban szóljon a rajongónak a kialakult helyzetről:

Üdvözletem minden brémai rajongómnak! Sajnos el kell halasztanom a ma esti koncertemet, mivel elkaptam egy felső légúti fertőzést, ami kezelésre szorul. Az orvosaim tanácsára pihennem kell. Tudom, hogy ez nagyon kiábrándító, és kellemetlenséget fog okozni sokatoknak, ezért nagyon sajnálom. De a koncertet július 28-án hétfőn bepótoljuk. Már nagyon várom, hogy találkozhassunk. Szeretettel Tom.

- írta bejegyzésében a világsztár.