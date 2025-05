Totális csőd! Eladta életművét Justin Bieber, akkora bajba került

A Hulu új dokumentumfilmje, a TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber? (Nyomoz a TMZ: Mi történt Justin Bieberrel?) azt állítja, hogy az énekesnek 2022 végére súlyos anyagi gondjai lettek, ezért úgy döntött, hogy megválik zenei életművének szerzői jogaitól. A 200 millió dolláros üzletet a Hipgnosis Songs Capital nevű vállalattal ütött nyélbe: több mint 300 dal jogdíjáról van szó, köztük a Baby, a Sorry vagy a Love Yourself című slágereké is.

Justin Bieber csődbe ment: sietős volt az eladás

Harvey Levin, a TMZ ügyvezető producere a filmben úgy fogalmaz: „Justin Bieber a pénzügyi csőd szélén állt.” A bevételkiesés egyik fő oka az volt, hogy az énekes lemondta a Justice World Tourt, ezzel pedig mintegy 90 millió dollártól esett el. Emellett egy forrás szerint Bieber éveken át extravagáns életmódot folytatott – magángépeket, több turnébuszt és luxusingatlanokat vásárolt –, ami jelentősen csökkentette vagyonát.

Bieber korábbi menedzsere, Scooter Braun azt tanácsolta, hogy várjon az eladással 2023 januárjáig, mert így adókedvezményt kaphatott volna, de az énekes ezt elutasította. „Most kell eladnom” – idézte őt Levin.

A film készítői szerint Bieber az elmúlt évtizedben 500 millió és 1 milliárd dollár közötti összeget kereshetett, mégis súlyos pénzügyi gondokkal küzdött, amikor az üzlet létrejött. A dokumentumfilm azt is sugallja, hogy Justin Bieber a magánéletében is nehézségekkel is küzd, ezek pedig tovább súlyosbították az anyagi helyzetét is.