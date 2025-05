Justin Bieber ISMÉT megalázta Haileyt: másik nőt csókolt nyilvánosan - Videó

Régóta beszélik, hogy Justin Bieber és Hailey Bieber között nincs minden rendben. Bár ők tagadják, az énekes viselkedése folyamatosan kiveri a biztosítékot. A környezete és a kommentelők is aggódnak érte és a családjáért.

Justin Bieber hónapok óta nagyon furcsa

Justin Bieber ismét kitett magáért

Teljesen kiakasztotta a rajongókat Justin Bieber. A zenész egy idegen nőt csókolgatott nyilvánosan, ami enyhén szólva is roppant megalázó felesége, Hailey Bieber számra.

De mi is történt pontosan?

Justin - aki nemrégiben a mentális állapotáról beszélt - meglepetésvendég volt SZA és Kendrick Lemar fellépésén Los Angelesben és kifejezetten ijesztően viselkedett. A koncert közben ugyanis egy ponton nagyon furcsán, csukott szemmel bólogatott, mintha - ahogy a kommentelők fogalmaztak - épp egy másik univerzumban lenne, ami a rajongók szerint egyértelmű jele volt annak, hogy Justin nem tiszta, hiába is próbála ezt ő és menendzsere is elhitetni a világgal. Justin módosult tudatállapota valószínűleg feltűnt a mellette éneklő SZA-nak is, aki odasétált hozzá és megfogta az arcát, erre Bieber mintha visszatért volna a Földre, elmosolyodott és őrült módjára csókolgatni kezdte az énekesnőt. A rajongók persze egy emberként hördültek fel, úgy érzik, Hailey Bieber - aki többször is nyilatkozta, hogy aggódik férjéért - biztosan nem ezt érdemli.