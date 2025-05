Szakértő a mamahotelről: ártunk vagy használunk gyermekünknek, ha otthon tartjuk?

A "mamahotel" kifejezés egyre gyakrabban kerül szóba a mai társadalomban. Egy rendkívül összetett jelenségről van szó, mely több gazdasági, társadalmi és pszichológiai tényező hatására alakul ki. A cikk célja, hogy megvizsgálja a jelenséget, majd egy szakértő segítségével megkíséreljük megválaszolni a kérdést: ártunk vagy használunk vele felnőtt gyerekünknek?

A mamahotel jelensége mögött komplex pszichés problémák bújhatnak meg.

Forrás: Getty Images

Mamahotel és az elveszett generációk

A mamahotel kifejezés eredetileg gúnyneve volt azoknak a húszas-harmincas, kirívó esetben negyvenes éveikben járó felnőtteknek, akik a szülői ház kényelmében laknak. Pedig egy szomorú jelenségről van szó, melyet csak részben lehet gazdasági problémákkal magyarázni.

A pénz szerepe nem elhanyagolható, ugyanis főleg a lakhatási válság által súlyosabban érintett Y és Z generáció marad a mamahotelben: 2022-ben a hazai 20 és 29 évesek mintegy 56%-a élt szüleivel.

Ugyanakkor ahhoz, hogy valaki még a harmincas éveiben is a szüleivel éljen, a pénz kérdése sokszor csak kifogás. A helyzet kialakulásához mindkét fél szükséges: egy önállósodástól félő gyerek és túlságosan ragaszkodó szülő.

A mamahotel pszichológiája

Amikor egy fiatalember kirepül a fészekből és önálló életet kezd, új fejezet kezdődik a szülők számára is, annak megannyi kihívásával. Gyakori jelenség, hogy ilyenkor a szülő megretten és saját komfortja érdekében inkább otthon tartja a gyereket. Sokszor fordul elő az is, hogy egy anyának nincs meg a saját társasága, esetleg hozzászokott, hogy másokat szolgál, így különböző manipulációs technikákkal ráveszi gyerekét, lakjon inkább vele.

Az ilyen szülő sokszor kontrollmániás, mérgező nevelést gyakorol, olykor még az érzelmi bántalmazás eszközétől sem riadnak vissza.

A gyerek szempontjából is logikus lehet az otthonmaradás, mivel nem kell albérletet fizetnie, kényelmes kapcsolati hálója van és nem kell az önálló élettel járó felelősséget a vállára vennie. A felnőtt gyerek elengedése nemcsak az utód, de a szülő pszichés jóléte szempontjából is fontos, ugyanis ilyenkor önmagukat is szabotálják. Az elsődleges áldozat mégis a gyerek, aki képtelenné válik az önálló életre, megreked a gyerek szerepében.